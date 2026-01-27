У Києві тимчасово обмежили гарячу воду в частині житлових будинків для відновлення тепла, - КМДА

У Києві в окремих житлових будинках тимчасово обмежили постачання гарячої води через складну енергетичну ситуацію після масованих російських атак.

Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.

У міській адміністрації пояснили, що після кількох масованих атак ворога столиця працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає протиаварійних заходів.

Зокрема, в частині житлових будинків тимчасово обмежили гаряче водопостачання, щоб спрямувати вивільнену теплову потужність на відновлення централізованого опалення.

У КМДА наголосили, що за низьких температур повітря повторний запуск системи теплопостачання є технічно складним, особливо в районах, де систему доводиться запускати не вперше. Зокрема, така ситуація склалася в частині житлового фонду Деснянського району, де опалення запускають уже втретє.

У міській владі підкреслили, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду Києва, а лише тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення тепла.

У КМДА зазначили, що цей крок є вимушеним і тимчасовим та спрямований на ліквідацію наслідків ворожих атак, відновлення теплопостачання в оселях і подальшу стабілізацію роботи енергосистеми.

зрозуміло, зима ж колись таки закінчиться.
27.01.2026 16:59 Відповісти
якщо обирати одне, то краще з опаленням бути, чим з гарячою водою та без опалення.
27.01.2026 17:28 Відповісти
Для початку хай "Києвтеплоєнерго" перестане виливати теплоносій в каналізацію на Печерську.
Печерський узвіз
Четвертий день по коробам теплоносій тече в підвали будинків. Частину викачують в каналізацію.
Підвали заповнені водою гарячею по ......
А ви про "нехватку" опалення.
І нікому нема діла.
27.01.2026 17:42 Відповісти
В Запорожье горячей воды три года как нет. Аварийные мероприятия.
27.01.2026 17:43 Відповісти
Уже скоро месяц как ни того ни другого) ещё пару месяцев и проблема отопления будет решена.
27.01.2026 17:55 Відповісти
 
 