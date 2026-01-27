У Києві тимчасово обмежили гарячу воду в частині житлових будинків для відновлення тепла, - КМДА
У Києві в окремих житлових будинках тимчасово обмежили постачання гарячої води через складну енергетичну ситуацію після масованих російських атак.
Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.
У міській адміністрації пояснили, що після кількох масованих атак ворога столиця працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає протиаварійних заходів.
Зокрема, в частині житлових будинків тимчасово обмежили гаряче водопостачання, щоб спрямувати вивільнену теплову потужність на відновлення централізованого опалення.
У КМДА наголосили, що за низьких температур повітря повторний запуск системи теплопостачання є технічно складним, особливо в районах, де систему доводиться запускати не вперше. Зокрема, така ситуація склалася в частині житлового фонду Деснянського району, де опалення запускають уже втретє.
У міській владі підкреслили, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду Києва, а лише тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення тепла.
У КМДА зазначили, що цей крок є вимушеним і тимчасовим та спрямований на ліквідацію наслідків ворожих атак, відновлення теплопостачання в оселях і подальшу стабілізацію роботи енергосистеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зрозуміло, зима ж колись таки закінчиться.
Печерський узвіз
Четвертий день по коробам теплоносій тече в підвали будинків. Частину викачують в каналізацію.
Підвали заповнені водою гарячею по ......
А ви про "нехватку" опалення.
І нікому нема діла.