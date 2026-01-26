Скончался спасатель Александр Зибров, который 9 января получил ранение во время повторного удара РФ по Киеву, - ГСЧС
Умер 36-летний спасатель Александр Зибров, который 18 дней боролся за жизнь после ранения во время повторного удара РФ по Киеву.
Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"К сожалению, после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги - пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части 36-летнего Александра Зиброва, который вместе с другими побратимами попал под повторный российский удар 9 января в Дарницком районе Киева", - говорится в сообщении.
"Враг унес еще одну жизнь смелого и отважного пожарного, любящего мужа и заботливого отца. Он получил тяжелые травмы, защищая людей, несмотря на страшную опасность", - добавил Даник.
Ранее сообщалось, что спасатель-верхолаз Александр Питайчук погиб во время восстановительных работ на энергообъекте Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль