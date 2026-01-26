Скончался спасатель Александр Зибров, который 9 января получил ранение во время повторного удара РФ по Киеву, - ГСЧС

Умер раненый спасатель

Умер 36-летний спасатель Александр Зибров, который 18 дней боролся за жизнь после ранения во время повторного удара РФ по Киеву.

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"К сожалению, после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги - пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части 36-летнего Александра Зиброва, который вместе с другими побратимами попал под повторный российский удар 9 января в Дарницком районе Киева", - говорится в сообщении.

"Враг унес еще одну жизнь смелого и отважного пожарного, любящего мужа и заботливого отца. Он получил тяжелые травмы, защищая людей, несмотря на страшную опасность", - добавил Даник.

Александр Зибров

Ранее сообщалось, что спасатель-верхолаз Александр Питайчук погиб во время восстановительных работ на энергообъекте Киева.

26.01.2026 11:56 Ответить
Світла пам'ять герою!
26.01.2026 11:59 Ответить
26.01.2026 12:48 Ответить
Герою вічна пам'ять та Слава!!
26.01.2026 13:28 Ответить
Глибокий жаль, співчуття рідним і близьким
26.01.2026 14:16 Ответить
Человек выполнил до конца свой высокий Долг. Вечная память герою, отдавшему жизнь ради спасения своих соотечественников.
31.01.2026 06:59 Ответить
 
 