Помер рятувальник Олександр Зібров, який 9 січня зазнав поранення під час повторного удару РФ по Києву, - ДСНС

Помер 36-річний рятувальник Олександр Зібров, який 18 днів боровся за життя після поранення під час повторного удару РФ по Києву.

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, після 18 днів боротьби за життя не стало нашого колеги - пожежного-рятувальника 24 державної пожежно-рятувальної частини 36-річного Олександра Зіброва, який разом з іншими побратимами потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва", - йдеться у повідомленні.

"Ворог забрав ще одне життя сміливого і відважного вогнеборця, люблячого чоловіка і турботливого батька. Він отримав важкі травми, захищаючи людей попри страшну небезпеку", - додав Даник.

Раніше повідомлялося, що рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук загинув під час відновлювальних робіт на енергооб’єкті Києва.

