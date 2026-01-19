У бою на Донеччині загинув фотокореспондент Володимир Сінійчук

У бою проти російських загарбників загинув військовослужбовець, фотокореспондент газети "Рідний край" Полтавської області Володимир Сінійчук.

Про це повідомив Інститут масової інформації (ІМІ), передає Цензор.НЕТ.

Загинув фотокореспондент на Донеччині

Володимир народився 24 жовтня 1973 року в селищі Велика Багачка на Полтавщині. Навчався в місцевій школі, після чого вступив до Луганського педагогічного інституту. Після закінчення навчання працював у Семенівській школі на посаді вчителя, а згодом став фотокореспондентом місцевої газети "Рідний край".

У 2022 році його призвали на військову службу. 4 січня 2026 року він загинув у бою на території Донецької області.

У полеглого залишилися літні батьки, дві доньки, онука та сестра.

Згідно з даними ІМІ, Володимир Сінійчук - 124-й медійник, який загинув внаслідок російської агресії проти України.

показати весь коментар
19.01.2026 15:26 Відповісти
Честь.
показати весь коментар
19.01.2026 15:39 Відповісти
ВІчна Пам'ять Чоловікові і Людині!
показати весь коментар
19.01.2026 16:14 Відповісти
💔Вічна Пам'ять і Слава!
19.01.2026 16:27 Відповісти
19.01.2026 16:27 Відповісти
 
 