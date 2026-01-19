У бою на Донеччині загинув фотокореспондент Володимир Сінійчук
У бою проти російських загарбників загинув військовослужбовець, фотокореспондент газети "Рідний край" Полтавської області Володимир Сінійчук.
Про це повідомив Інститут масової інформації (ІМІ), передає Цензор.НЕТ.
Володимир народився 24 жовтня 1973 року в селищі Велика Багачка на Полтавщині. Навчався в місцевій школі, після чого вступив до Луганського педагогічного інституту. Після закінчення навчання працював у Семенівській школі на посаді вчителя, а згодом став фотокореспондентом місцевої газети "Рідний край".
У 2022 році його призвали на військову службу. 4 січня 2026 року він загинув у бою на території Донецької області.
У полеглого залишилися літні батьки, дві доньки, онука та сестра.
Згідно з даними ІМІ, Володимир Сінійчук - 124-й медійник, який загинув внаслідок російської агресії проти України.
