У бою на Донеччині загинув фотокореспондент Володимир Сінійчук

У бою проти російських загарбників загинув військовослужбовець, фотокореспондент газети "Рідний край" Полтавської області Володимир Сінійчук.

Про це повідомив Інститут масової інформації (ІМІ), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Володимир народився 24 жовтня 1973 року в селищі Велика Багачка на Полтавщині. Навчався в місцевій школі, після чого вступив до Луганського педагогічного інституту. Після закінчення навчання працював у Семенівській школі на посаді вчителя, а згодом став фотокореспондентом місцевої газети "Рідний край".

У 2022 році його призвали на військову службу. 4 січня 2026 року він загинув у бою на території Донецької області.

У полеглого залишилися літні батьки, дві доньки, онука та сестра.

Згідно з даними ІМІ, Володимир Сінійчук - 124-й медійник, який загинув внаслідок російської агресії проти України.

