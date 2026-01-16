Із 22-річним бразильцем Кауа Віктором да Сілвою, який боронив Україну, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

На Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві попрощалися з полеглим добровольцем із Бразилії Кауа Віктором да Сілвою з позивним Курт. Йому назавжди 22 роки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного військового меморіального кладовища, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про бразильського захисника?

Кауa Віктор да Сілва народився 29 квітня 2003 року в місті Бразиліа, Федеральний округ, Федеративна Республіка Бразилія.

Захисник приїхав в Україну та долучився до лав Сил оборони. Разом з українцями Сілва боровся проти російських загарбників.

12 грудня 2025 року Кауa Віктор да Сілва загинув під час виконання бойового завдання під Степногірськом у Запорізькій області.

На фронті з 2025 року

Видання A Tarde повідомляло, що бразилець у цивільному житті працював шеф-кухарем в ресторані східної кухні, проте у серпні 2025 року вирішив долучитися до лав захисників України.

За даними видання, Кауа Віктор да Сілва повернувся на поле бою під Степногірськом, щоб спробувати забрати тіла полеглих побратимів, проте саме тоді доброволець дістав смертельні поранення.

