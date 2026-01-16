Із 22-річним бразильцем Кауа Віктором да Сілвою, який боронив Україну, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

На Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві попрощалися з полеглим добровольцем із Бразилії Кауа Віктором да Сілвою з позивним Курт. Йому назавжди 22 роки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного військового меморіального кладовища, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про бразильського захисника?

Кауa Віктор да Сілва народився 29 квітня 2003 року в місті Бразиліа, Федеральний округ, Федеративна Республіка Бразилія. 

Захисник приїхав в Україну та долучився до лав Сил оборони. Разом з українцями Сілва боровся проти російських загарбників.

  • 12 грудня 2025 року Кауa Віктор да Сілва загинув під час виконання бойового завдання під Степногірськом у Запорізькій області.

22-річний бразилець Кауа Віктор да Сілва загинув, боронячи Україну на війні
22-річний бразилець Кауа Віктор да Сілва загинув, боронячи Україну на війні
22-річний бразилець Кауа Віктор да Сілва загинув, боронячи Україну на війні

На фронті з 2025 року

Видання A Tarde повідомляло, що бразилець у цивільному житті працював шеф-кухарем в ресторані східної кухні, проте у серпні 2025 року вирішив долучитися до лав захисників України.

За даними видання, Кауа Віктор да Сілва повернувся на поле бою під Степногірськом, щоб спробувати забрати тіла полеглих побратимів, проте саме тоді доброволець дістав смертельні поранення.

22-річний бразилець Кауа Віктор да Сілва загинув, боронячи Україну на війні
22-річний бразилець Кауа Віктор да Сілва загинув, боронячи Україну на війні
22-річний бразилець Кауа Віктор да Сілва загинув, боронячи Україну на війні
22-річний бразилець Кауа Віктор да Сілва загинув, боронячи Україну на війні
22-річний бразилець Кауа Віктор да Сілва загинув, боронячи Україну на війні
22-річний бразилець Кауа Віктор да Сілва загинув, боронячи Україну на війні

+37
Світла пам'ять воїну 🇺🇦
16.01.2026 16:35 Відповісти
16.01.2026 16:36
Вічна память цьому молодому бразильському хлопцю.
16.01.2026 16:39
16.01.2026 16:39 Відповісти
Світла пам'ять воїну 🇺🇦
16.01.2026 16:35 Відповісти
16.01.2026 16:36 Відповісти
Вічна память цьому молодому бразильському хлопцю.
16.01.2026 16:39 Відповісти
Дякую, що був і був Лицарем.
16.01.2026 16:51 Відповісти
Вічна Память юнаку, Герою з далекої Бразілії..Співчуваємо рідним загиблого Героя...
16.01.2026 16:54
16.01.2026 16:54 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава Герою - Бразильцю, загиблому за Україну.
16.01.2026 16:55
І вічна ганьба продажним хахлам, зрадникам, боягузам, паразитам, дизертирам, ухилянтаим від захисту своєї Батьківщини
16.01.2026 16:55 Відповісти
типу тебе?
16.01.2026 16:58 Відповісти
Потужник, звідки пишеш сам то?
16.01.2026 16:59 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

в цей час наші "козаки" при втечі за кордон обморожуються

.
16.01.2026 17:02 Відповісти
Герою Воїну України ,сину бразильского народу Кауа Віктору Слава !!!🙏 😢🇧🇷 🇺🇦
16.01.2026 17:21
16.01.2026 17:21 Відповісти
22 рочки -за украинськими мирками -малесенька дитика -яку треба годувати з соски и ******* мамка вже збирае грошенята на видправку дитиночки у затишну та теплу Европу
16.01.2026 17:41
16.01.2026 17:41 Відповісти
Всіх свиней та пасіку продали щоб синок мав змогу заплатити за онлайн карту до Тиси та купити надувний круг.
16.01.2026 18:13 Відповісти
З лебідкою попереду, жовтий чи як скат від фури?
16.01.2026 18:31 Відповісти
То є так бачу кожного дня як такі квіточки днями сидять у маркетах бухають п"ють каву й переписуються де пости тцк, та пишуть, тримаємося браття.
16.01.2026 18:29
16.01.2026 18:29 Відповісти
Такая падаль еще в случае оккупации будет кацапам инфу сливать про военных или их родных
16.01.2026 22:31
16.01.2026 22:31 Відповісти
 
 