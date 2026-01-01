У боях за Україну загинув доброволець з Австралії Рассел Аллан Вілсон. ФОТО

На війні РФ проти України загинув доброволець, громадянин Австралії Рассел Аллан Вілсон. Він помер в бою 12 грудня поблизу Покровська Донецькій області.

Про це пише видання Independent та The Nightly, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що у соцмережах чоловік, який назвав себе ветераном армії США, повідомив, що Вілсон залишився в Україні, попри ризики, і загинув під час бою на Донеччині.

"Він вирішив залишитися, коли було б легше піти. Він відстояв свою позицію в місці, де за свободу платять кров’ю", - повідомляється у публікації.

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Воював з 2023 року

Інформації про Вілсона — небагато. Із повідомлень у соцмережах відомо, що він родом з Госфорда на Центральному узбережжі Нового Південного Уельсу, жив у Брісбені. У 2023 році приїхав в Україну воювати у складі ЗСУ.

Влада Австралії намагається офіційно підтвердити повідомлення про те, що їхній громадянин загинув, воюючи на боці української армії проти Росії.

Друг Вілсона, який воював разом з ним на початку війни, повідомив ABC, що доброволець загинув 12 грудня.

"Рассел мав одружитися приблизно через тиждень після того, як його вбили. Це була його остання місія перед відпусткою", - сказав він.

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Речник Міністерства закордонних справ і торгівлі (DFAT) заявив, що відомство отримало інформацію про смерть громадянина Австралії в Україні й очікує на підтвердження від місцевих органів влади. МЗС надає консульську допомогу родині чоловіка.

Речник додав, що австралійський уряд рекомендує не подорожувати в Україну.

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