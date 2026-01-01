В боях за Украину погиб доброволец из Австралии Рассел Аллан Уилсон. ФОТО

На войне РФ против Украины погиб доброволец, гражданин Австралии Рассел Аллан Уилсон. Он погиб в бою 12 декабря вблизи Покровска Донецкой области.

Об этом пишет издание Independent и The Nightly, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что в соцсетях мужчина, назвавший себя ветераном армии США, сообщил, что Уилсон остался в Украине, несмотря на риски, и погиб во время боя в Донецкой области.

"Он решил остаться, когда было бы легче уйти. Он отстоял свою позицию в месте, где за свободу платят кровью", - сообщается в публикации.

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Воевал с 2023 года

Информации о Уилсоне - немного. Из сообщений в соцсетях известно, что он родом из Госфорда на Центральном побережье Нового Южного Уэльса, жил в Брисбене. В 2023 году приехал в Украину воевать в составе ВСУ.

Власти Австралии пытаются официально подтвердить сообщение о том, что их гражданин погиб, воюя на стороне украинской армии против России.

Друг Уилсона, который воевал вместе с ним в начале войны, сообщил ABC, что доброволец погиб 12 декабря.

"Рассел должен был жениться примерно через неделю после того, как его убили. Это была его последняя миссия перед отпуском", - сказал он.

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Представитель Министерства иностранных дел и торговли (DFAT) заявил, что ведомство получило информацию о смерти гражданина Австралии в Украине и ожидает подтверждения от местных органов власти. МИД оказывает консульскую помощь семье мужчины.

Представитель добавил, что австралийское правительство рекомендует не путешествовать в Украину.

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