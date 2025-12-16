В боях за Украину погиб болгарский доброволец Тодор Кузьмов
В российско-украинской войне погиб доброволец из Болгарии Тодор Николаев Кузьмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.
Что известно
Информация о гибели Кузьмова появилась в публикации на странице "Memorial - International Volunteers for Ukraine" в Facebook.
В сообщении говорилось, что Тодор Кузьмов был добровольцем в Украине и погиб в боях.
Ранее не было публичной информации, которая бы свидетельствовала об участии Кузьмова в боевых действиях на стороне Украины в войне.
Сколько погибло добровольцев из Болгарии
На сегодня официально подтверждена гибель только двух болгарских граждан в Украине:
- Святослава Славкова, погибшего в боях с российскими войсками под Купянском в конце 2023 года;
- Владислава Младенова, погибшего в июне 2025 года.
Точное количество болгарских добровольцев, которые сейчас воюют на стороне Украины, остается неизвестным.
Герою Слава !
співчуття рідним....
Україна назавжди вдячна тобі, друже.
