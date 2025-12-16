РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8821 посетитель онлайн
Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
1 604 7

В боях за Украину погиб болгарский доброволец Тодор Кузьмов

В российско-украинской войне погиб доброволец из Болгарии Тодор Николаев Кузьмов. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Информация о гибели Кузьмова появилась в публикации на странице "Memorial - International Volunteers for Ukraine" в Facebook.

В боях за Украину погиб доброволец из Болгарии Тодор Николаев Кузьмов.

В сообщении говорилось, что Тодор Кузьмов был добровольцем в Украине и погиб в боях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский военный погиб в Украине во время испытания "новых вооружений"

Ранее не было публичной информации, которая бы свидетельствовала об участии Кузьмова в боевых действиях на стороне Украины в войне.

Сколько погибло добровольцев из Болгарии

На сегодня официально подтверждена гибель только двух болгарских граждан в Украине:

  • Святослава Славкова, погибшего в боях с российскими войсками под Купянском в конце 2023 года;
  • Владислава Младенова, погибшего в июне 2025 года.

Точное количество болгарских добровольцев, которые сейчас воюют на стороне Украины, остается неизвестным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб 27-летний доброволец из Чехии Йирка Котрла. ФОТО

Автор: 

Болгария (684) добровольцы (1223) война в Украине (7255)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щира вдячність справжній людині та воїну...
показать весь комментарий
16.12.2025 20:52 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
16.12.2025 20:54 Ответить
Герою Воїну України та Болгарському Сину Слава !!! 🙏 🇧🇬🇺🇦 ...
показать весь комментарий
16.12.2025 21:01 Ответить
😢
показать весь комментарий
16.12.2025 21:03 Ответить
...а в цей час сотні тисяч українських ухилянтів хоробро тікають від ТЦК,вступають у бійки з ТЦК,застосовують зброю проти ТЦК...в той же час на ТОТ колишні укргромадяни сумирно йдуть в росармію,їхні жіночки і не думають нападати на росТЦК,навпаки,вони співають Сіній платочек і Пращаніє славянкі...
показать весь комментарий
16.12.2025 21:10 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 21:14 Ответить
R.I.P. Воїни !
Герою Слава !

співчуття рідним....

Україна назавжди вдячна тобі, друже.

.
показать весь комментарий
16.12.2025 21:45 Ответить
 
 