В боях за Украину погиб болгарский доброволец Тодор Кузьмов

В российско-украинской войне погиб доброволец из Болгарии Тодор Николаев Кузьмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Информация о гибели Кузьмова появилась в публикации на странице "Memorial - International Volunteers for Ukraine" в Facebook.

В сообщении говорилось, что Тодор Кузьмов был добровольцем в Украине и погиб в боях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский военный погиб в Украине во время испытания "новых вооружений"

Ранее не было публичной информации, которая бы свидетельствовала об участии Кузьмова в боевых действиях на стороне Украины в войне.

Сколько погибло добровольцев из Болгарии

На сегодня официально подтверждена гибель только двух болгарских граждан в Украине:

Святослава Славкова, погибшего в боях с российскими войсками под Купянском в конце 2023 года;

Владислава Младенова, погибшего в июне 2025 года.

Точное количество болгарских добровольцев, которые сейчас воюют на стороне Украины, остается неизвестным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб 27-летний доброволец из Чехии Йирка Котрла. ФОТО