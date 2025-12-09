Британский военный погиб в Украине во время испытания "новых вооружений"
Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в результате "трагического несчастного случая" во время испытания нового вооружения в Украине.
Об этом сообщило британское Минобороны 9 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
- Отмечается, что британский военный погиб утром 9 декабря.
"Он получил травмы в трагическом инциденте во время наблюдения за испытанием новой оборонной способности (нового вооружения. - ред.) украинскими военными, за линией фронта", - говорится в сообщении.
Семье погибшего сообщили о трагическом событии.
Больше деталей
Как сообщает Sky News, смерть военного не была вызвана вражеским огнем.
Там также напомнили, что ранее правительство Великобритании подтверждало присутствие "небольшого количества личного состава" в Украине.
Боже бережи Короля.
На навчаннях і випробуваннях збро бувають несчасні випадки.
На рашці навіть під час навчань завжди прогнозували процентаж їх.
Колись, в 2022-му, в свій перший реальний бій зайшов разом з англомовними.
Моя англійська тоді була - "май нейм із тейбл" (та й зараз ще не сильно)
Ясно, що у них своє весілля, у нас своє.
Майстер-сержант британських SAS. Такий самий вінтажний газогенератор як і я, але вже тоді з немалим бойовим досвідом по усьому світу.
Я туди на евакуацію мчався з українцями, а вийшло, що опинився з іноземцями.
І попадаємо ми з ним на усі п'ять. А з нами ще американці.
Поки витягували пораненого австралійця - знову підори полізли, знову короткий контакт.
120-тка по нам просто поруч.
Американець (от реально, турист. Закортіло повоювати). Кілограм 150. По нам поруч прилетіло. Ну, жужжить в вухах - цей всьо. Голова падає, ригає, ходити не може.
Тяну на собі і цього жироного реднека і купу зброї, повертаюся назад, тащу ще якісь баули.
Чую даун-даун, падаю.
Кудись стріляю.
Потім цей же британський сержант мене кудись тягне, я від нього відбиваюся ))))))))))))))))))
Отжеж, було, *** ...
Після того стали френдами форева. Ай кен гоу ту лив Юнайтед Кінгдом ін фьюче ))
Три з половиною, майже вже чотири роки відчуваю себе в середині комп'ютерної іграшки. Бо психіка шукає заміну.
Все нормально з психікою. Легкі трабли трапляються, коли повертаюся додому в відпустку.
Якось ненормально, що все ціле, навколо цивільні люди, все як завжди. Купа чоловіків на непоганих машинах. Які чомусь не в ЗСУ.
А чому?
Вічне питання.