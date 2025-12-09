РУС
3 887 11

Британский военный погиб в Украине во время испытания "новых вооружений"

Военный Великобритании погиб в результате несчастного случая в Украине

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в результате "трагического несчастного случая" во время испытания нового вооружения в Украине.

Об этом сообщило британское Минобороны 9 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

  • Отмечается, что британский военный погиб утром 9 декабря.

"Он получил травмы в трагическом инциденте во время наблюдения за испытанием новой оборонной способности (нового вооружения. - ред.) украинскими военными, за линией фронта", - говорится в сообщении.

Семье погибшего сообщили о трагическом событии.

Больше деталей

Как сообщает Sky News, смерть военного не была вызвана вражеским огнем.

Там также напомнили, что ранее правительство Великобритании подтверждало присутствие "небольшого количества личного состава" в Украине.

В Украине погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании,

Топ комментарии
+18
09.12.2025 20:27 Ответить
+11
Дякуємо йому за службу Україні!
09.12.2025 20:28 Ответить
+9
Дякую ВБ.
Боже бережи Короля.
На навчаннях і випробуваннях збро бувають несчасні випадки.
На рашці навіть під час навчань завжди прогнозували процентаж їх.
09.12.2025 20:28 Ответить
09.12.2025 20:27 Ответить
ОП працює
09.12.2025 20:28 Ответить
09.12.2025 20:29 Ответить
Вічна Памʼять Воїну Збройних сил Великоі Британіі 😪😪😪
09.12.2025 20:29 Ответить
Борис Джонсонюк дав приклад гвардійцям і військовослужбовцям Великої Британії, що потрібно допомагати Україні!
09.12.2025 20:33 Ответить
Вічна пам'ять британському побратиму!

Колись, в 2022-му, в свій перший реальний бій зайшов разом з англомовними.
Моя англійська тоді була - "май нейм із тейбл" (та й зараз ще не сильно)
Ясно, що у них своє весілля, у нас своє.
Майстер-сержант британських SAS. Такий самий вінтажний газогенератор як і я, але вже тоді з немалим бойовим досвідом по усьому світу.
Я туди на евакуацію мчався з українцями, а вийшло, що опинився з іноземцями.
І попадаємо ми з ним на усі п'ять. А з нами ще американці.
Поки витягували пораненого австралійця - знову підори полізли, знову короткий контакт.
120-тка по нам просто поруч.
Американець (от реально, турист. Закортіло повоювати). Кілограм 150. По нам поруч прилетіло. Ну, жужжить в вухах - цей всьо. Голова падає, ригає, ходити не може.
Тяну на собі і цього жироного реднека і купу зброї, повертаюся назад, тащу ще якісь баули.
Чую даун-даун, падаю.
Кудись стріляю.
Потім цей же британський сержант мене кудись тягне, я від нього відбиваюся ))))))))))))))))))
Отжеж, було, *** ...
Після того стали френдами форева. Ай кен гоу ту лив Юнайтед Кінгдом ін фьюче ))
09.12.2025 20:45 Ответить
А реально ж, ****, Колл оф Дьюті.
Три з половиною, майже вже чотири роки відчуваю себе в середині комп'ютерної іграшки. Бо психіка шукає заміну.
Все нормально з психікою. Легкі трабли трапляються, коли повертаюся додому в відпустку.
Якось ненормально, що все ціле, навколо цивільні люди, все як завжди. Купа чоловіків на непоганих машинах. Які чомусь не в ЗСУ.
А чому?
Вічне питання.
09.12.2025 21:32 Ответить
R.I.P. bro!
09.12.2025 21:01 Ответить
 
 