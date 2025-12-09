Британский военный погиб в Украине во время испытания "новых вооружений"

Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в результате "трагического несчастного случая" во время испытания нового вооружения в Украине.

Об этом сообщило британское Минобороны 9 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Отмечается, что британский военный погиб утром 9 декабря.

"Он получил травмы в трагическом инциденте во время наблюдения за испытанием новой оборонной способности (нового вооружения. - ред.) украинскими военными, за линией фронта", - говорится в сообщении.

Семье погибшего сообщили о трагическом событии.

Больше деталей

Как сообщает Sky News, смерть военного не была вызвана вражеским огнем.

Там также напомнили, что ранее правительство Великобритании подтверждало присутствие "небольшого количества личного состава" в Украине.

