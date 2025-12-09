Британський військовий загинув в Україні під час випробування "нових озброєнь"
Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув унаслідок "трагічного нещасного випадку" під час випробування нового озброєння в Україні.
Про це повідомило британське Міноборони 9 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
- Зазначаться, що британський військовий загинув вранці 9 грудня.
"Він зазнав травм у трагічному інциденті під час спостереження за випробуванням нової оборонної спроможності (нового озброєння. - ред.) українськими військовими, поза лінією фронту", - йдеться у повідомленні.
Родині загиблого повідомили про трагічну подію.
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Як повідомляє Sky News, смерть військового не була спричинена ворожим вогнем.
Там також нагадали, що раніше уряд Великої Британії підтверджував присутність "невеликої кількості особового складу" в Україні.
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Боже бережи Короля.
На навчаннях і випробуваннях збро бувають несчасні випадки.
На рашці навіть під час навчань завжди прогнозували процентаж їх.