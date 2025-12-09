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Новини Іноземні добровольці в ЗСУ
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Британський військовий загинув в Україні під час випробування "нових озброєнь"

Військовий Британії загинув через нещасний випадок в Україні

Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії загинув унаслідок "трагічного нещасного випадку" під час випробування нового озброєння в Україні.

Про це повідомило британське Міноборони 9 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

  • Зазначаться, що британський військовий загинув вранці 9 грудня.

"Він зазнав травм у трагічному інциденті під час спостереження за випробуванням нової оборонної спроможності (нового озброєння. - ред.) українськими військовими, поза лінією фронту", - йдеться у повідомленні.

Родині загиблого повідомили про трагічну подію.

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Як повідомляє Sky News, смерть військового не була спричинена ворожим вогнем.

Там також нагадали, що раніше уряд Великої Британії підтверджував присутність "невеликої кількості особового складу" в Україні.

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В Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії,

Автор: 

Велика Британія (5995) військовослужбовці (5255) втрати (4700)
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Топ коментарі
+27
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09.12.2025 20:27 Відповісти
+20
Дякую ВБ.
Боже бережи Короля.
На навчаннях і випробуваннях збро бувають несчасні випадки.
На рашці навіть під час навчань завжди прогнозували процентаж їх.
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09.12.2025 20:28 Відповісти
+20
Дякуємо йому за службу Україні!
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09.12.2025 20:28 Відповісти

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