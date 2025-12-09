Сухопутні війська про розформування інтернаціональних легіонів: Рішення ухвалюються для загальної трансформації ЗСУ

Усі рішення щодо іноземних військовослужбовців в інтернаціональному легіоні "ухвалюються в межах загальної трансформації Сил оборони та з урахуванням потреб фронту".

Про це йдеться у повідомленні Командування Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Іноземні добровольці в ЗСУ

Там наголосили, що високо цінують внесок іноземних добровольців, які разом з українськими військовими виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, а їхня мотивація, професійність та відданість Україні є важливою складовою стійкості нашої оборони.

Крім того, у процесі розвитку Сил оборони та з урахуванням досвіду останніх років Україна продовжує удосконалювати підходи до формування і застосування бойових підрозділів.

Це включає адаптацію структур, перегляд форматів служби та впровадження рішень, спрямованих на підвищення ефективності використання особового складу, зауважили Сухопутні війська.

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Чому розформування?

У командуванні зауважили, що іноземні військовослужбовці, які укладають контракт із Збройними силами України, і надалі матимуть можливість проходити службу відповідно до свого фаху, досвіду та підготовки.

Їхній бойовий досвід буде інтегровано у підрозділи, де він може забезпечити найбільшу користь для виконання завдань оборони держави.

"Усі рішення щодо застосування іноземних військовослужбовців ухвалюються в межах загальної трансформації Сил оборони та з урахуванням потреб фронту. Ми залишаємося відкритими до конструктивного діалогу з військовослужбовцями та партнерами, цінуючи їхній внесок у спільну боротьбу проти агресора", - додали військові.

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Що передувало

Деякі воєнні аналітики, волонтери, рідше самі бійці писали, що батальйони, які не лише ведуть бойові дії, а й спеціалізуються на рекрутингу іноземців і роботі з ними, раптово ліквідовують, а самих військовослужбовців відправляють у штурмові підрозділи. Серед ініціаторів такого рішення, як припускали волонтери та бійці, міг бути начальник Управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько, пише "Українська правда".

За даними видання, історія з розформуванням Іноземних легіонів почалася 30 жовтня. Тоді згадані підрозділи отримали закриту директиву Міноборони та головкома Олександра Сирського щодо ліквідації їхніх військових частин. Дедлайн – до кінця 2025 року.

Заступник командира з артилерії 2-го Інтернаціонального легіону оборони України, підполковник Андрій Співак в інтерв'ю "УП" виступив проти розформування свого підрозділу.

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