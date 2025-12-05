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Новини Знущання в ЗСУ Порушення прав людини
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Сухопутні війська про порушення у штурмових полках ЗСУ: Ідеться про окремі підрозділи, а не систему в цілому

зсу, військові

У Сухопутних військах заявили, що повідомлення про виявлені під час перевірок порушення прав військовослужбовців у окремих штурмових підрозділах ЗСУ вимагають особливої уваги. Однак ідеться про окремі випадки. 

Про це йдеться у заяві командування, передає Цензор.НЕТ.

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Що було раніше

Нагадаємо, напередодні військова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла, що під час низки перевірок у деяких штурмових полках Збройних сил України виявили "факти масових порушень прав військовослужбовців".

"Усі передала в правоохоронні органи. Зараз триває слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал, це вже не компетенція військового омбудсмана", - заявила вона.

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  • За її словами, ідеться про побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним.

Реакція ЗСУ

У Сухопутних військах наголосили, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Там запевняють: більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів.

"Матеріали, передані правоохоронним органам, мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку. Для нас принциповим є те, щоб кожен військовий був захищений, а служба — відповідала стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи", - додали у командуванні.

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Сухопутні війська прокоментували порушення прав військових у полках

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порушення (652) військовослужбовці (5242) ЗСУ (8855) Сухопутні війська ЗСУ (80)
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Топ коментарі
+10
Окремі 92% підрозділів.
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05.12.2025 17:34 Відповісти
+9
Порушення?!!
Це злочини.
Військові злочини без терміну давнини.
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05.12.2025 17:46 Відповісти
+8
Систему характеризує не кількість випадків, а реагування на них. На даний момент, окрім слів, нічого немає.
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05.12.2025 17:42 Відповісти
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Окремі 92% підрозділів.
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05.12.2025 17:34 Відповісти
там можна кримінальні справи щодня заводити, зеки всім керують
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05.12.2025 17:41 Відповісти
Дуже влучне порівняння. Армію преетворили на тюрму. Нехай не суворого а послабленого режиму, але посуті це тюрма - звичайнісінькі тюремні закони. Щось середнє між тюрмою і кріпацтвом.
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05.12.2025 18:39 Відповісти
маленька орда ніколи не переможе велику орду

.
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05.12.2025 18:00 Відповісти
От паскуда Решетилова, знову розповсюдила російське іпсо
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05.12.2025 17:35 Відповісти
За даними потураєва, то був діпфейк російського іпсо
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05.12.2025 17:57 Відповісти
Ну так йдеться про всю систему, вся система прогнила тільки в генштабі все по плану і втрат нема ( до речі, скільки ж Україна втратила бійців з 22 року? Бо сирок тільки про втрати рашистів пише)
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05.12.2025 17:36 Відповісти
це могли бути буряти
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05.12.2025 17:36 Відповісти
Сирський заявив, що всіх винних вже перевели у спеціальний підпрозділ по захисту Закарпаття
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05.12.2025 17:39 Відповісти
Систему характеризує не кількість випадків, а реагування на них. На даний момент, окрім слів, нічого немає.
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05.12.2025 17:42 Відповісти
Порушення?!!
Це злочини.
Військові злочини без терміну давнини.
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05.12.2025 17:46 Відповісти
У кацапських ботів та містечкових ждунів-ухилянтів свято.
Можна роздути, що в ЗСУ страшно - бо поб'ють

Але, насправді, в усіх штурмових підрозділах (не лише штурмових - в бойових) абсолютно комфортне середовище з повною взаємоповагою.
Навіть не знаю, яким треба бути додіком і що феєричне таке начудити, щоб отримати в око ))
У нас періодично трапляються дійсно унікальні персонажі (з тих, кого бусифікували з-під генделиків).
Але ніхто та нізащо навіть не подивиться криво.
Не бажаєш по людськи - їдемо на задувку.
Або, якщо взагалі настільки дебіл, що клейма ніде ставити - включаємо усім колективом зв'язки та переводимо кудись подалі від фронту. В резбат, наприклад.
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05.12.2025 17:59 Відповісти
Тобто ось це неправда та іпсо?
https://censor.net/ua/blogs/3588823/mob-l-zats-ya-peretvorilasya-na-sistemniyi-absurd-scho-nischit-zsu
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05.12.2025 18:19 Відповісти
Правда. Що тобі особисто заважає мобілізуватися по рекрутингу?
Навіть не пропоную штурмовий підрозділ.
Спеціалісти та більш-менш адекватні люди кругом на вагу золота.
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05.12.2025 18:34 Відповісти
Ой, я навіть не буду кидати посилання на сотні підтверджених фактів, коли дронщиків чи медиків кидали в окоп, як тцк з рекрутингових центрів забирало добровольців. Цих випадків настільки багато, що немає сенсу згадувати.
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05.12.2025 18:45 Відповісти
Власний досвід? На собі особисто прохавав? Ні?
Так чого бакланиш?
Ще раз. Напряму звертаєшся, їдеш, домовляєшся.
ТЦК та ВЛК вже по місцю чисто номінально. В Краматорську робимо своїм.
На БЗВП теж їдеш вже від підрозділу. Конкретно відвезуть і конкретно заберуть.
І ти там, на тому БЗВП на особливому рахунку - тому що вже з блатом ))
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05.12.2025 19:05 Відповісти
Отже, якщо ти сам йдеш в підрозділ, то ти в шоколаді, а якщо ні, то як пише Михайлова тебе заберуть без влк на бзвп і далі на фронт?
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05.12.2025 19:26 Відповісти
А до чого тут фронт? Ми зараз за фронт чи за нормальний підрозділ з нормальними людьми, яких ти потім все життя будеш називати найближчими бойовими побратимами?
Звичайно, що фронт.
Щодо ВЛК - то там по більшості хронічних хвороб є три можливих варіанти розвитку подій:
а) зі значними порушеннями функцій
б) з помірними порушеннями функцій
в) з незначними порушеннями функцій; за наявності об'єктивних даних, без порушень функцій.
В чому різниця між цими пунктами - не знають навіть лікарі в тих самих ВЛК.
Фронт - зовсім необов'язково піхота.
Наприклад, зараз правдами та неправдами шукаю собі толкового сержанта з мат. забезпечення.
Толкового - бо зараз там комісії по списанню - тони паперової роботи.
На нуль не піде. Але постріляти прийдеться.
***
На цій посаді легко справиться любий офісний ховрашок. Аби знав Office більш-менш та мав клепку в голові.
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05.12.2025 19:53 Відповісти
Можна сказати правду що якщо ти "борзий" на думку начальства, то ти "обнулишся" із 99% вірогідністю.
Кар'єру в армії легше всього зробити йдучи по трупам.
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05.12.2025 19:50 Відповісти
Що з твоєї точки зору - армійська кар'єра?
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05.12.2025 20:16 Відповісти
Якби було в окремих військових з'єднаннях,то ці командири понесли би відповідальність,а так,
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05.12.2025 18:09 Відповісти
"окремі факти" масових порушень?
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05.12.2025 19:34 Відповісти
 
 