Сухопутні війська про порушення у штурмових полках ЗСУ: Ідеться про окремі підрозділи, а не систему в цілому
У Сухопутних військах заявили, що повідомлення про виявлені під час перевірок порушення прав військовослужбовців у окремих штурмових підрозділах ЗСУ вимагають особливої уваги. Однак ідеться про окремі випадки.
Про це йдеться у заяві командування, передає Цензор.НЕТ.
Що було раніше
Нагадаємо, напередодні військова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла, що під час низки перевірок у деяких штурмових полках Збройних сил України виявили "факти масових порушень прав військовослужбовців".
"Усі передала в правоохоронні органи. Зараз триває слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал, це вже не компетенція військового омбудсмана", - заявила вона.
- За її словами, ідеться про побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним.
Реакція ЗСУ
У Сухопутних військах наголосили, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Там запевняють: більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів.
"Матеріали, передані правоохоронним органам, мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку. Для нас принциповим є те, щоб кожен військовий був захищений, а служба — відповідала стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи", - додали у командуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Це злочини.
Військові злочини без терміну давнини.
Можна роздути, що в ЗСУ страшно - бо поб'ють
Але, насправді, в усіх штурмових підрозділах (не лише штурмових - в бойових) абсолютно комфортне середовище з повною взаємоповагою.
Навіть не знаю, яким треба бути додіком і що феєричне таке начудити, щоб отримати в око ))
У нас періодично трапляються дійсно унікальні персонажі (з тих, кого бусифікували з-під генделиків).
Але ніхто та нізащо навіть не подивиться криво.
Не бажаєш по людськи - їдемо на задувку.
Або, якщо взагалі настільки дебіл, що клейма ніде ставити - включаємо усім колективом зв'язки та переводимо кудись подалі від фронту. В резбат, наприклад.
https://censor.net/ua/blogs/3588823/mob-l-zats-ya-peretvorilasya-na-sistemniyi-absurd-scho-nischit-zsu
Навіть не пропоную штурмовий підрозділ.
Спеціалісти та більш-менш адекватні люди кругом на вагу золота.
Так чого бакланиш?
Ще раз. Напряму звертаєшся, їдеш, домовляєшся.
ТЦК та ВЛК вже по місцю чисто номінально. В Краматорську робимо своїм.
На БЗВП теж їдеш вже від підрозділу. Конкретно відвезуть і конкретно заберуть.
І ти там, на тому БЗВП на особливому рахунку - тому що вже з блатом ))
Звичайно, що фронт.
Щодо ВЛК - то там по більшості хронічних хвороб є три можливих варіанти розвитку подій:
а) зі значними порушеннями функцій
б) з помірними порушеннями функцій
в) з незначними порушеннями функцій; за наявності об'єктивних даних, без порушень функцій.
В чому різниця між цими пунктами - не знають навіть лікарі в тих самих ВЛК.
Фронт - зовсім необов'язково піхота.
Наприклад, зараз правдами та неправдами шукаю собі толкового сержанта з мат. забезпечення.
Толкового - бо зараз там комісії по списанню - тони паперової роботи.
На нуль не піде. Але постріляти прийдеться.
***
На цій посаді легко справиться любий офісний ховрашок. Аби знав Office більш-менш та мав клепку в голові.
Кар'єру в армії легше всього зробити йдучи по трупам.