Сухопутні війська про порушення у штурмових полках ЗСУ: Ідеться про окремі підрозділи, а не систему в цілому

У Сухопутних військах заявили, що повідомлення про виявлені під час перевірок порушення прав військовослужбовців у окремих штурмових підрозділах ЗСУ вимагають особливої уваги. Однак ідеться про окремі випадки.

Про це йдеться у заяві командування, передає Цензор.НЕТ.

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Що було раніше

Нагадаємо, напередодні військова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла, що під час низки перевірок у деяких штурмових полках Збройних сил України виявили "факти масових порушень прав військовослужбовців".

"Усі передала в правоохоронні органи. Зараз триває слідство. Бо коли йдеться про відвертий кримінал, це вже не компетенція військового омбудсмана", - заявила вона.

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За її словами, ідеться про побиття, незаконне позбавлення волі, погрози життю і здоров’ю військовослужбовців і їхнім рідним.

Реакція ЗСУ

У Сухопутних військах наголосили, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому. Там запевняють: більшість командирів та військовослужбовців дотримуються військових стандартів, зберігають дисципліну та повагу до побратимів.

"Матеріали, передані правоохоронним органам, мають отримати подальшу правову оцінку у встановленому порядку. Для нас принциповим є те, щоб кожен військовий був захищений, а служба — відповідала стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і реагування на сигнали дозволяють зміцнювати військо навіть у найважчі часи", - додали у командуванні.

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