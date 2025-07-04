Покривав знущання з військових: до суду скеровано справу екскомандира 211 бригади Побережнюка, - ОГП

Прокурори направили до суду справу щодо колишнього командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка, якого обвинувачують у бездіяльності щодо фактів катувань та знущань над військовослужбовцями.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, з лютого по липень 2024 року один із командирів взводу систематично перевищував службові повноваження й нелюдськи поводився із солдатами. Водночас тодішній командир бригади, знаючи про ці факти, не вжив жодних заходів для притягнення офіцера до відповідальності.

Колишньому командиру інкримінують ч. 4 ст. 426 КК України - бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир військової частини ДПСУ отримав вирок через неякісні шоломи

Що цьому передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець 211 понтонно-мостової бригади Владислав Пастух бив та знущався з військових, які вживали алкоголь, але не платили йому гроші за нескладання протоколів про порушення.

У Генштабі повідомили, що після опублікованого матеріалу керівництво відсторонено, а до військової частини направлено комісію ВСП.

Також зазначалося, що правоохоронці розслідують ймовірну причетність комбрига 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ до залучення підлеглих військових для будівництва будинку на Хмельниччині під час їхнього відрядження у зону бойових дій.

Головна інспекція Міноборони перевірить викладені у ЗМІ факти щодо знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не отримувало попередньої інформації про випадки знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні підрахували мільярдні втрати від тіньової економіки: Генпрокурор пообіцяв підтримку "білому" бізнесу

17 грудня слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ у зловживанні службовим становищем.

Командира 211 понтонно-мостової бригади арештували з правом майже мільйона грн застави.

Командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу у 908,4 тис. грн.

29 грудня правоохоронці затримали та повідомили про нову підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами.

30 грудня 2024 року Побережнюку обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення понад 12 мільйонів гривень застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародні стандарти захисту прав дітей у кримінальній юстиції впроваджують в усіх регіонах України, - ОГП