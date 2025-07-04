Покривав знущання з військових: до суду скеровано справу екскомандира 211 бригади Побережнюка, - ОГП
Прокурори направили до суду справу щодо колишнього командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка, якого обвинувачують у бездіяльності щодо фактів катувань та знущань над військовослужбовцями.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, з лютого по липень 2024 року один із командирів взводу систематично перевищував службові повноваження й нелюдськи поводився із солдатами. Водночас тодішній командир бригади, знаючи про ці факти, не вжив жодних заходів для притягнення офіцера до відповідальності.
Колишньому командиру інкримінують ч. 4 ст. 426 КК України - бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою.
Що цьому передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовець 211 понтонно-мостової бригади Владислав Пастух бив та знущався з військових, які вживали алкоголь, але не платили йому гроші за нескладання протоколів про порушення.
У Генштабі повідомили, що після опублікованого матеріалу керівництво відсторонено, а до військової частини направлено комісію ВСП.
Також зазначалося, що правоохоронці розслідують ймовірну причетність комбрига 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ до залучення підлеглих військових для будівництва будинку на Хмельниччині під час їхнього відрядження у зону бойових дій.
Головна інспекція Міноборони перевірить викладені у ЗМІ факти щодо знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.
Водночас речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що відомство не отримувало попередньої інформації про випадки знущань над військовослужбовцями 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ.
17 грудня слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ у зловживанні службовим становищем.
Командира 211 понтонно-мостової бригади арештували з правом майже мільйона грн застави.
Командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу у 908,4 тис. грн.
29 грудня правоохоронці затримали та повідомили про нову підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади, який покривав знущання над солдатами.
30 грудня 2024 року Побережнюку обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення понад 12 мільйонів гривень застави.
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Джерело: https://censor.net/ua/v3561494