В Україні підрахували мільярдні втрати від тіньової економіки: Генпрокурор пообіцяв підтримку "білому" бізнесу
Генеральний прокурор Руслан Кравченко пообіцяв посилити боротьбу з нелегальним бізнесом (зокрема, з контрабандою) на основних ринках товарів і послуг країни.
Про це йшлося на "круглому столі" за участю нещодавно призначеного генпрокурора, який організувала Американська торговельна палата (АСС).
Зокрема, Руслан Кравченко наголосив на "готовності активно співпрацювати з доброчесним бізнесом для напрацювання та реалізації максимально ефективних заходів з припинення нелегальної діяльності", повідомляється на сайті АСС.
Водночас представники бізнесу під час круглого розповіли новому генпрокурору, а також керівникам провідних контролюючих органів і народним депутатам про свої основні пропозиції бізнесу щодо боротьби з тіньовою економікою.
Зокрема, у сфері роздрібної торгівлі і електронної комерції представники бізнесу вказали на спотворення конкуренції і втрати держбюджету через масове замовлення одягу, взуття і іншої продукції з-за кордону.
Так, лише у 2024 році в Україну надійшло 75 млн. відправлень товарів. Через відсутність імпортного ПДВ на переважну більшість цих відправлень держбюджет минулого року недоотримав близько 19 млрд. грн, підрахували компанії-члени АСС.
У сфері громадського харчування підприємці назвали основною проблемою велику кількість компаній, які працюють без відповідних дозволів та оптимізують сплату податків.
Водночас однією із найпроблемніших у контексті боротьби з "тінню" бізнес вважає тютюнову галузь. За останнім даними Kantar Україна обсяги нелегальної продукції у 2025 році сягнули 16,2%, а бюджетні втрати через це перевищують 25 млрд грн.
Для боротьби з тіньовим ринком тютюнових виробів бізнес закликав посилити контрольно-перевірочні заходи та державні експертизи для встановлення виробників нелегальної продукції, ухвалити законопроект №9364 щодо посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів (перше читання він пройшов ще у квітні 2024 року), а також створити "бібліотеку зразків" готової продукції для швидшої ідентифікації підробок.
На алкогольному ринку головна проблема, на думку бізнесу, – це ціновий демпінг з боку нелегальних виробників. Основна пропозиція – відновити щорічний перегляд мінімальних цін на алкоголь, що може дати держбюджету додатково понад 2 млрд грн.
На ринку побутової техніки бізнес зауважив, що "тіньовики" в основному концентруються на найбільш дорогих, але компактних товарах – смартфони, ноутбуки, годинники, навушники, тощо. Наприклад, по окремих моделях смартфонів частка нелегальної продукції доходила до 80%. Загальний обсяг втрат держбюджету від несплачених податків на цьому ринку у 2025 році може сягнути 10 млрд грн.
У сфері фіксованого інтернету відбувається поступовий перехід основних компаній від використання схем з фізособами-підприємцями до загальної системи оподаткування, розповіли учасники зустрічі. І хоча окремі провайдери намагаються "економити", зокрема, через платежі на ФОПи з непрофільними КВЕДами, але у першому кварталі 2025 року обсяг сплачених податків по галузі зріс в півтора рази (порівняно до аналогічного періоду 2024 року) – з 0,8 до 1,2 млрд грн.
Крім нового генерального прокурора на круглому столі були присутні також народні депутати – керівники податкового комітету і комітету з правоохоронної діяльності парламенту, представники Євросоюзу, керівництво Державної податкової служби, Державної митної служби, Національного Банку України, Нацполіції, Міністерства цифрової інформації, а також бізнес-омбудсмен України та глави найбільших українських компаній.
Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. До цього з кінця грудня 2024 року він очолював Державну податкову службу.
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Звучить як погроза..
Навіщо білому бізнесу якась підтримка. Все що білому бізнесу потрібно - це відсутність протизаконних дій держ структур, а не якісь там фантомні підтримки.
Наче кришу пропонує.
Як рекет якийсь.
Якщо скористається моєю підтримкою, у вас не буде проблем.
Вже ввели ліміти на посилки і наложки, і Нова Пошта не офіційно є інформація про сильне скорочення потоку посилок і доходів від перевезень, а це також призвело до скорочення 3000 робітників (і не в поштоматах діло), а це мільйони податків від робітників і перевезень в рік тільки від однієї компанії.
Колись ніхто ні не думав про закордон, були доходи - пішов в магазин і купив, а зараз хто як може.
Але навіть якщо введуть податок, то отримають в рази менше, а втрати глобально буде набагато більше для економіки, що вже відбулося.
Ну винищать людей, які щось пробували самі робити і якось вижити, а потім в новинах: зменшення школярів, людей і т.д. ... навіть діти хочуть іграшки, яку батьки працюючи на роботі не можуть купити ...
Нажаль питання, що взагалі буде далі, бо все для винищення простого населення, офіційно з якого 40% за межею бідності навіть по закордонній інформації, прогресивний податок не на часі, контроль за доходами чиновників не на часі, але на часі купівля дорогих елітних тачок і нерухомості провладними за договорняковськими "пільговими цінами".
Шкода простих людей, нажаль, питання вже просто вижити ...