У київських ТРЦ масово продають контрабандні електронні сигарети із забороненими добавками. ФОТОрепортаж

У найбільших столичних торгово-розважальних центрах працює мережа точок з продажу нелегальних електронних сигарет зі смаковими добавками.

На це звернув увагу журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з чорним ринком тютюну.

"На кожному кроці, біля кожного торговельного центру, виросли точки з продажу нелегальних смакових сигарет, які без жодних проблем продають дітям 12+. Нелегальний хімічний товар, ввезений повз митницю (чиста контрабанда) та проданий без сплати податків – на очах у всіх", – написав журналіст.

Він зауважив, що більшість таких точок працює під брендом "Tobacco and Vape", їх можна знайти у найвідоміших столичних ТРЦ: Ocean Plaza, "Метроград", River Mall, Sky Mall та "Глобус".

За словами Плінського, там можна вільно придбати нелегальні Elfbar та інші електронні сигарети, при цьому у покупців не перевіряють документи для підтвердження віку, а оплату за контрафактну продукцію подекуди приймають на картку продавця.

Він також опублікував фото точок у ТЦ "Метроград", де заборонені електронні сигарети продають із чеками, що свідчать про підміну призначення платежу.

"Три точки, які продали заборонені одноразові Elfbar зі смаком. Оплата приймається в категоріях "дім та ремонт", "продукти", – зауважив Плінський.

Він також закликав правоохоронців звернути увагу на нелегальну торгівлю забороненими електронними сигаретами у самому центрі столиці.

"Це розквіт нової теми: нелегальний збут заборонених смакових електронних сигарет та рідин. Справжня епідемія, чума, пандемія. При цьому – повна сліпота як з боку податкової, так і з боку правоохоронних органів", – додав журналіст.

Як повідомлялося, раніше громадські активісти звернули увагу, що виробники знайшли спосіб обходити законодавчі обмеження на продаж ароматизованих електронних сигарет, пропонуючи споживачам так звані "самозаміси", коли споживач купує набір компонентів і самостійно їх змішує разом. При цьому, у такому випадку неможливо проконтролювати концентрацію шкідливих або заборонених речовин.

Нагадаємо, від 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них. Такі вимоги статей 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, який ухвалили у 2023 році. Заборона стосується і рідин, які містять смак фруктів, ментолу або інші компоненти, що змінюють чи маскують справжній смак тютюну.