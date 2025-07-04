Покрывал издевательства над военными: в суд направлено дело экс-командира 211-й бригады Побережнюка, - ОГП

Прокуроры направили в суд дело в отношении бывшего командира 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка, которого обвиняют в бездействии по фактам пыток и издевательств над военнослужащими.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, с февраля по июль 2024 года один из командиров взвода систематически превышал служебные полномочия и бесчеловечно обращался с солдатами. При этом тогдашний командир бригады, зная об этих фактах, не принял никаких мер для привлечения офицера к ответственности.

Бывшему командиру инкриминируют ч. 4 ст. 426 УК Украины - бездействие военной власти в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей.

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Что этому предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащий 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.

В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала руководство отстранено, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.

Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.

Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.

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17 декабря следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ в злоупотреблении служебным положением.

Командира 211 понтонно-мостовой бригады арестовали с правом почти миллиона грн залога.

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог в 908,4 тыс. грн.

29 декабря правоохранители задержали и сообщили о новом подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами.

30 декабря 2024 года Побережнюку избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения более 12 миллионов гривен залога.

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