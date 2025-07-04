Покрывал издевательства над военными: в суд направлено дело экс-командира 211-й бригады Побережнюка, - ОГП
Прокуроры направили в суд дело в отношении бывшего командира 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка, которого обвиняют в бездействии по фактам пыток и издевательств над военнослужащими.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, с февраля по июль 2024 года один из командиров взвода систематически превышал служебные полномочия и бесчеловечно обращался с солдатами. При этом тогдашний командир бригады, зная об этих фактах, не принял никаких мер для привлечения офицера к ответственности.
Бывшему командиру инкриминируют ч. 4 ст. 426 УК Украины - бездействие военной власти в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей.
Что этому предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащий 211 понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух бил и издевался над военными, которые употребляли алкоголь, но не платили ему деньги за несоставление протоколов о нарушениях.
В Генштабе сообщили, что после опубликованного материала руководство отстранено, а в воинскую часть направлена комиссия ВСП.
Также отмечалось, что правоохранители расследуют вероятную причастность комбрига 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ к привлечению подчиненных военных для строительства дома в Хмельницкой области во время их командировки в зону боевых действий.
Главная инспекция Минобороны проверит изложенные в СМИ факты об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
В то же время представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что ведомство не получало предварительной информации о случаях издевательств над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ.
17 декабря следователи полиции Тернопольщины сообщили о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ в злоупотреблении служебным положением.
Командира 211 понтонно-мостовой бригады арестовали с правом почти миллиона грн залога.
Командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог в 908,4 тыс. грн.
29 декабря правоохранители задержали и сообщили о новом подозрении командиру 211 понтонно-мостовой бригады, который покрывал издевательства над солдатами.
30 декабря 2024 года Побережнюку избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения более 12 миллионов гривен залога.
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Джерело: https://censor.net/ua/v3561494