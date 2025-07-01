РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11380 посетителей онлайн
Новости Защита прав детей
227 1

Международные стандарты защиты прав детей в уголовной юстиции внедряются во всех регионах Украины, - ОГП

Оккупанты проводят принудительные медосмотры детей

С 1 июля 2025 года международные стандарты комплексной защиты прав детей в системе уголовной юстиции начнут действовать во всех регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ подписали совместно ОГП, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство социальной политики.

"Стандарты учитывают возраст, уровень развития и индивидуальные потребности ребенка, обеспечивая защиту его прав на каждом этапе уголовного процесса", - отмечают в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США требуют вернуть депортированных Россией украинских детей

Ключевые принципы реформы:

  • предоставление ребенку бесплатной правовой, медицинской, социальной и психологической помощи;

  • специализация прокуроров, следователей, адвокатов и психологов;

  • проведение процессуальных действий в комфортной и безопасной среде;

  • минимизация количества допросов и предотвращение контакта с подозреваемыми или обвиняемыми, в частности благодаря дистанционному участию в судебном процессе.

В рамках пилотного проекта, стартовавшего в 2023 году, было открыто 13 центров по модели "Барнахус" и более 100 помещений, оборудованных по методике "Зеленая комната". В прошлом году инициативу масштабировали до 12 областей.

Внедрение таких стандартов особенно актуально в условиях войны: по официальным данным, более 7 тысяч детей пострадали в результате вооруженной агрессии РФ, и реальное количество пострадавших значительно больше.

"Вызовы войны требуют качественного обновления системы уголовной юстиции. Внедрение стандартов правосудия, дружественного к ребенку, - одно из ключевых направлений работы ювенальных прокуроров Офиса генпрокурора", - подчеркнули в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трех детей удалось вернуть в Украину из оккупации

Автор: 

дети (6609) Офис Генпрокурора (2520)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені одному цікаво, у нас, що до цього часу були різні нормативно правові бази в різних регіонах....
показать весь комментарий
01.07.2025 13:33 Ответить
 
 