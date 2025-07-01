Международные стандарты защиты прав детей в уголовной юстиции внедряются во всех регионах Украины, - ОГП

С 1 июля 2025 года международные стандарты комплексной защиты прав детей в системе уголовной юстиции начнут действовать во всех регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ подписали совместно ОГП, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Министерство социальной политики.

"Стандарты учитывают возраст, уровень развития и индивидуальные потребности ребенка, обеспечивая защиту его прав на каждом этапе уголовного процесса", - отмечают в ведомстве.

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Ключевые принципы реформы:

предоставление ребенку бесплатной правовой, медицинской, социальной и психологической помощи;

специализация прокуроров, следователей, адвокатов и психологов;

проведение процессуальных действий в комфортной и безопасной среде;

минимизация количества допросов и предотвращение контакта с подозреваемыми или обвиняемыми, в частности благодаря дистанционному участию в судебном процессе.

В рамках пилотного проекта, стартовавшего в 2023 году, было открыто 13 центров по модели "Барнахус" и более 100 помещений, оборудованных по методике "Зеленая комната". В прошлом году инициативу масштабировали до 12 областей.

Внедрение таких стандартов особенно актуально в условиях войны: по официальным данным, более 7 тысяч детей пострадали в результате вооруженной агрессии РФ, и реальное количество пострадавших значительно больше.

"Вызовы войны требуют качественного обновления системы уголовной юстиции. Внедрение стандартов правосудия, дружественного к ребенку, - одно из ключевых направлений работы ювенальных прокуроров Офиса генпрокурора", - подчеркнули в ведомстве.

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