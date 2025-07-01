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Троих детей удалось вернуть в Украину из оккупации

30 июня в Украину из-под оккупации вернули троих детей

В Украину удалось вернуть трех подростков, которые до того находились на оккупированных территориях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы ОП Андрея Ермака.

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти трех подростков, которые длительное время находились на временно оккупированных территориях. Все спасенные подростки, несмотря на давление и опасность, учились в украинских школах онлайн и отказывались посещать российские школы", - говорится в сообщении.

Сейчас они все уже на подконтрольной территории Украины, "получают помощь и поддержку и планируют поступать в высшие учебные заведения, чтобы получить образование и строить свое будущее в Украине".

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Автор: 

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01.07.2025 04:20 Ответить
 
 