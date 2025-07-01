Трьох дітей вдалось повернути в Україну з окупації

В Україну вдалось повернути трьох підлітків, які до того перебували на окупованих територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави ОП Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків, які тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Всі врятовані підлітки, незважаючи на тиск та небезпеку, вчилися в українських школах онлайн й відмовлялися відвідувати російські школи", - йдеься в повідомленні.

Зараз вони всі вже на підконтрольній території України, "отримують допомогу й підтримку та планують вступати до вищих навчальних закладів, аби здобути освіту та будувати своє майбутнє в Україні".

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