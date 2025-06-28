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Новини Детонація вибухонебезпечних предметів
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11-річний хлопець постраждав через вибух невідомого предмета на Чернігівщині

міна

У Чернігівській області постраждала дитина через вибух невідомого предмета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

"У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували з пораненнями", - ідеться в повідомленні.

НАГАДУВАННЯ

Батьки, нагадуйте дітям про небезпеку щодо підозрілих предметів! Пам'ятайте, при виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета:

❗Не підходь!
❗Не чіпай!
☎️ Одразу телефонуй 101!

Автор: 

вибух (4535) діти (5184) Чернігівська область (963)


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28.06.2025 18:09 Відповісти
Пінкдогстан - єдина терористична організація у світі, яка використовує міни проти дітей!!! Навить у 2 світову, використовували заміновані іграшки на Херсонщині, проти радянських дітей на окупованих територіях!
PS: Про Донбас, вже мовчу, є фото як закладали міну у ляльку!
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28.06.2025 20:41 Відповісти
 
 