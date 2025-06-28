11-річний хлопець постраждав через вибух невідомого предмета на Чернігівщині
У Чернігівській області постраждала дитина через вибух невідомого предмета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
"У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували з пораненнями", - ідеться в повідомленні.
НАГАДУВАННЯ
Батьки, нагадуйте дітям про небезпеку щодо підозрілих предметів! Пам'ятайте, при виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета:
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PS: Про Донбас, вже мовчу, є фото як закладали міну у ляльку!