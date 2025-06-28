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Новости Детонация взрывоопасных предметов
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11-летний мальчик пострадал вследствие взрыва неизвестного предмета на Черниговщине

міна

В Черниговской области пострадал ребенок из-за взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В селе Александровка 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Ребенка госпитализировали с ранениями", - говорится в сообщении.

НАПОМИНАНИЕ

Родители, напоминайте детям об опасности в отношении подозрительных предметов! Помните, при обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета:

❗Не подходи!
❗Не трогай!
☎️ Сразу звони 101!

Автор: 

взрыв (6823) дети (6608) Черниговская область (1187)


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28.06.2025 18:09 Ответить
Пінкдогстан - єдина терористична організація у світі, яка використовує міни проти дітей!!! Навить у 2 світову, використовували заміновані іграшки на Херсонщині, проти радянських дітей на окупованих територіях!
PS: Про Донбас, вже мовчу, є фото як закладали міну у ляльку!
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28.06.2025 20:41 Ответить
 
 