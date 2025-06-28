11-летний мальчик пострадал вследствие взрыва неизвестного предмета на Черниговщине

В Черниговской области пострадал ребенок из-за взрыва неизвестного предмета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В селе Александровка 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Ребенка госпитализировали с ранениями", - говорится в сообщении.

НАПОМИНАНИЕ

Родители, напоминайте детям об опасности в отношении подозрительных предметов! Помните, при обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета:

❗Не подходи!

❗Не трогай!

☎️ Сразу звони 101!