11-летний мальчик пострадал вследствие взрыва неизвестного предмета на Черниговщине
В Черниговской области пострадал ребенок из-за взрыва неизвестного предмета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В селе Александровка 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Ребенка госпитализировали с ранениями", - говорится в сообщении.
НАПОМИНАНИЕ
Родители, напоминайте детям об опасности в отношении подозрительных предметов! Помните, при обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета:
❗Не подходи!
❗Не трогай!
☎️ Сразу звони 101!
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PS: Про Донбас, вже мовчу, є фото як закладали міну у ляльку!