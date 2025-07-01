Міжнародні стандарти захисту прав дітей у кримінальній юстиції впроваджують в усіх регіонах України, - ОГП

Із 1 липня 2025 року міжнародні стандарти комплексного захисту прав дітей у системі кримінальної юстиції почнуть діяти в усіх регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний наказ підписали спільно ОГП, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та Міністерство соціальної політики.

"Стандарти враховують вік, рівень розвитку та індивідуальні потреби дитини, забезпечуючи захист її прав на кожному етапі кримінального процесу", - наголошують у відомстві.

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Ключові принципи реформи:

надання дитині безоплатної правової, медичної, соціальної та психологічної допомоги;

спеціалізація прокурорів, слідчих, адвокатів і психологів;

проведення процесуальних дій у комфортному та безпечному середовищі;

мінімізація кількості допитів і запобігання контакту з підозрюваними чи обвинуваченими, зокрема завдяки дистанційній участі в судовому процесі.

У межах пілотного проєкту, що стартував у 2023 році, було відкрито 13 центрів за моделлю "Барнахус" і понад 100 приміщень, обладнаних за методикою "Зелена кімната". Минулого року ініціативу масштабували до 12 областей.

Впровадження таких стандартів особливо актуальне в умовах війни: за офіційними даними, понад 7 тисяч дітей постраждали внаслідок збройної агресії РФ, і реальна кількість потерпілих значно більша.

"Виклики війни потребують якісного оновлення системи кримінальної юстиції. Впровадження стандартів правосуддя, дружнього до дитини, - один із ключових напрямів роботи ювенальних прокурорів Офісу генпрокурора", - підкреслили у відомстві.

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