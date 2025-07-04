Командир воинской части ГПСУ получил приговор за некачественные шлемы

Командира воинской части ГПСУ осудили за закупку некачественных шлемов на 36 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают ГБР и Офис Генпрокурора.

"Суд признал командира одной из воинских частей Государственной пограничной службы виновным в халатном отношении к службе в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Прокуроры в суде доказали, что при заключении и исполнении договора на поставку баллистических шлемов на общую сумму 36 млн грн командир проявил служебную халатность, в результате чего воинская часть получила защитное снаряжение ненадлежащего качества", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

В ГБР отметили, что продолжается судебное разбирательство в отношении директора компании-поставщика, которая предоставила некачественные шлемы.

Благодаря системной работе ГБР во взаимодействии с Внутренней безопасностью ГПСУ поставщик уже возместил государству нанесенный ущерб на сумму 36 млн грн.

Также суд рассматривает дело директора общества, который поставил Государственной пограничной службе некачественные шлемы.

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