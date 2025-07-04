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Командир воинской части ГПСУ получил приговор за некачественные шлемы

дбр

Командира воинской части ГПСУ осудили за закупку некачественных шлемов на 36 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают ГБР и Офис Генпрокурора.

"Суд признал командира одной из воинских частей Государственной пограничной службы виновным в халатном отношении к службе в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Прокуроры в суде доказали, что при заключении и исполнении договора на поставку баллистических шлемов на общую сумму 36 млн грн командир проявил служебную халатность, в результате чего воинская часть получила защитное снаряжение ненадлежащего качества", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

В ГБР отметили, что продолжается судебное разбирательство в отношении директора компании-поставщика, которая предоставила некачественные шлемы.

Благодаря системной работе ГБР во взаимодействии с Внутренней безопасностью ГПСУ поставщик уже возместил государству нанесенный ущерб на сумму 36 млн грн.

Также суд рассматривает дело директора общества, который поставил Государственной пограничной службе некачественные шлемы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставка некачественных шлемов на 36 млн грн Госпогранслужбе: будут судить директора общества и командира воинской части, - ГБР

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Госпогранслужба (6658) одежда (165) закупки (779) ГБР (3084) Офис Генпрокурора (2521)


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А хиба не Міноборони займається закупівлями?
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04.07.2025 10:42 Ответить
Шось блін як пороблено... МО закупає - виходить гівно за завищеними цінами, частина закупає - знову гімно за завищеними цінами. Видавати гроші солдатам хай самі собі закупають? (не буду писати шо буде, бо зараз "агрєсівних старушок" набіжить. самі фантазуйте)
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04.07.2025 10:45 Ответить
а хто йому порекомендував , сказали де , відкат поділили . а особовий склад купляє які йому потрібно , за свої гроші
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04.07.2025 11:11 Ответить
Командир військової частини ДПСУ отримав вирок через неякісні шоломи

Неякісний шолом- алейхем тобі, хапуго!
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04.07.2025 11:18 Ответить
А те що люди загинули від дій цих покидьків, то суд не врахував?
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04.07.2025 11:22 Ответить
А як прізвище цього підара, це часом не командир 15 прикордонного загону?
Бо нам в 15 загоні при формуванні загону (2023 рік) видали шоломи дуже сумнівної якості. З маркування була тільки літера розміру. В процесі носіння відпадали наклеєні демпфнрні пластини і розкручувалось кріплення шолома.
При отриманні, питав у старшини: де сертифікат якості, той відповів, що нічого не має.
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04.07.2025 11:31 Ответить
 
 