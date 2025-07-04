Командир військової частини ДПСУ отримав вирок через неякісні шоломи

Командира військової частини ДПСУ засудили за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ДБР та Офіс Генпрокурора.

"Суд визнав командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Прокурори в суді довели, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів на загальну суму 36 млн грн командир проявив службову недбалість, у результаті чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

У ДБР зазначили, що триває судовий розгляд щодо директора компанії-постачальника, яка надала неякісні шоломи.

Завдяки системній роботі ДБР у взаємодії з Внутрішньою безпекою ДПСУ постачальник уже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.

Також суд розглядає справу директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні шоломи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачання неякісних шоломів на 36 млн грн Держприкордонслужбі: судитимуть директора товариства та командира військової частини, - ДБР