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Командир військової частини ДПСУ отримав вирок через неякісні шоломи

дбр

Командира військової частини ДПСУ засудили за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ДБР та Офіс Генпрокурора.

"Суд визнав командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Прокурори в суді довели, що під час укладання та виконання договору на постачання балістичних шоломів на загальну суму 36 млн грн командир проявив службову недбалість, у результаті чого військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості", - йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

У ДБР зазначили, що триває судовий розгляд щодо директора компанії-постачальника, яка надала неякісні шоломи.

Завдяки системній роботі ДБР у взаємодії з Внутрішньою безпекою ДПСУ постачальник уже відшкодував державі завдані збитки на суму 36 млн грн.

Також суд розглядає справу директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні шоломи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачання неякісних шоломів на 36 млн грн Держприкордонслужбі: судитимуть директора товариства та командира військової частини, - ДБР

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6221) одяг (210) закупівлі (3472) ДБР (3597) Офіс Генпрокурора (3310)


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А хиба не Міноборони займається закупівлями?
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04.07.2025 10:42 Відповісти
Шось блін як пороблено... МО закупає - виходить гівно за завищеними цінами, частина закупає - знову гімно за завищеними цінами. Видавати гроші солдатам хай самі собі закупають? (не буду писати шо буде, бо зараз "агрєсівних старушок" набіжить. самі фантазуйте)
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04.07.2025 10:45 Відповісти
а хто йому порекомендував , сказали де , відкат поділили . а особовий склад купляє які йому потрібно , за свої гроші
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04.07.2025 11:11 Відповісти
Командир військової частини ДПСУ отримав вирок через неякісні шоломи

Неякісний шолом- алейхем тобі, хапуго!
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04.07.2025 11:18 Відповісти
А те що люди загинули від дій цих покидьків, то суд не врахував?
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04.07.2025 11:22 Відповісти
А як прізвище цього підара, це часом не командир 15 прикордонного загону?
Бо нам в 15 загоні при формуванні загону (2023 рік) видали шоломи дуже сумнівної якості. З маркування була тільки літера розміру. В процесі носіння відпадали наклеєні демпфнрні пластини і розкручувалось кріплення шолома.
При отриманні, питав у старшини: де сертифікат якості, той відповів, що нічого не має.
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04.07.2025 11:31 Відповісти
 
 