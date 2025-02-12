УКР
3 553 12

Постачання неякісних шоломів на 36 млн грн Держприкордонслужбі: судитимуть директора товариства та командира військової частини, - ДБР

Державне Бюро розслідувань

Працівники ДБР завершили розслідування відносно директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні балістичні шоломи на загальну суму 36 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, раніше було завершене розслідування щодо командира військової частини, який прийняв та оплатив ці шоломи.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Що встановило слідство?

Після початку збройної агресії Росії командир уклав угоду з приватним підприємством на закупівлю шоломів для прикордонників.

Постачальник доставив шоломи в Україну і, відповідно до вимог законодавства та на підставі укладеної угоди, 8 шоломів було направлено у профільну установу для проведення випробувань щодо їх якості. Експертиза показала, що шоломи не відповідають жодному з необхідних класів захисту.

"Командир за таких умов був зобов'язаний прийняти рішення, забракувати всі поставлені шоломи та повернути їх постачальнику. Натомість він ухвалив рішення прийняти продукцію на баланс та здійснити за неї оплату", - наголошують у ДБР.

ДБР вжило заходів щодо відшкодування збитків. Зокрема, затверджено графік заміни товариством неякісних шоломів на такі, що відповідатимуть вимогам договору та діючим нормативним актам.

Директор товариства обвинувачується в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Колишній командир обвинувачується в умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які він за своїми службовими обов’язками повинен був виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, (ч. 4 ст. 426 КК України).

+11
всіх причетних до обкрадання ЗСУ І українського народу ,на чолі із "зезедентом" одіти в ці шоломи і відправити на передову...
12.02.2025 10:00 Відповісти
+9
зрозумвло!
дпсу це прокладка міноборони по фінансовим аферним муткам.
у всьому винний командир частини.
здивований, чому не часовий на продскладі. чи, на крайняк, помдеж. він хоч сержант.
12.02.2025 10:01 Відповісти
+7
а він до чого? зешобло на банковій судіть, вони його туди поставили.
цап відбувайло.
12.02.2025 09:47 Відповісти
І відправити на дно Дніпра. Навіщо на передку зрадники і дегенерати?
показати весь коментар
12.02.2025 10:14 Відповісти
Просто смішно спостерігати за зеленим шоблом і їх ботами. Тоді Порошенко був міністром закордонних справ і чітко відповів, що переглядати договір, яки був підписаний.
Угода між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України - міждержавна угода між Україною та Росією стосовно умов перебування російського Чорноморського флоту на військовій базі у місті Севастополі підписана 28 травня 1997 року. Наскільки відомо президентом був Кучма.
21 квітня 2010 року у Харкові Президенти України та Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєвта підписали так звані Харківські угоди, відповідно до яких термін перебування Чорноморського флоту Росії у Криму подовжувався на 25 років з 28 травня 2017 року з автоматичною пролонгацією на п'ятирічні терміни за відсутності письмової відмови однієї зі сторін угоди. І де тут Порошенко? Зеідіоти спроможні тільки брехати!!! Слова і справи - то різні речі!!!
Петро Порошенко був міністром закордонних справ з 9 жовтня 2009 і по 11 березня 2010 року. Під час підписання договору Януковичем міністром закордонних справ був Гриценко Костянтин Іванович!
Натягнути на голови ці шоломи, видати браковані гранати і міни, які вони наштампували і посадити у віртуальні захисні споруди, яких зелені потвори не зробили, а розікрали 23 мільярді гривень...і не випускати до закінчення війни. Першим має йти Верховний Брехун, а за ним вся шобла, яку він пригрів біля себе.
зрозумвло!
дпсу це прокладка міноборони по фінансовим аферним муткам.
у всьому винний командир частини.
здивований, чому не часовий на продскладі. чи, на крайняк, помдеж. він хоч сержант.
Кому війна, а кому ''мама рідна'..
Йой, моє місто окуповане вже майже 3 роки, а в бюджеті на 25рік закладено фінансування електротранспорту, музеїв, водоканалу на десятки мільйонів - і усі задоволені(
Я думаю на час воєнного стану
Потрібно повернути смертну кару за такі злочини
А то все більше ,,час розгляду справи закінчився ..
риба гниэ з голови, топ-корупціонери контрабандисти з зе команди в тюрму все ніяк непопадають , а ви дурні українці йдіть або в тюрму або в армію, і ось за це воюй? чі за копалини України які українцям неналежать. будь проклятий цей зе режим, його дєрмак, і його тітушкі-бусифікатори.
На передову підарів!
