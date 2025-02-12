Постачання неякісних шоломів на 36 млн грн Держприкордонслужбі: судитимуть директора товариства та командира військової частини, - ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування відносно директора товариства, який поставив Державній прикордонній службі неякісні балістичні шоломи на загальну суму 36 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, раніше було завершене розслідування щодо командира військової частини, який прийняв та оплатив ці шоломи.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Що встановило слідство?

Після початку збройної агресії Росії командир уклав угоду з приватним підприємством на закупівлю шоломів для прикордонників.

Постачальник доставив шоломи в Україну і, відповідно до вимог законодавства та на підставі укладеної угоди, 8 шоломів було направлено у профільну установу для проведення випробувань щодо їх якості. Експертиза показала, що шоломи не відповідають жодному з необхідних класів захисту.

"Командир за таких умов був зобов'язаний прийняти рішення, забракувати всі поставлені шоломи та повернути їх постачальнику. Натомість він ухвалив рішення прийняти продукцію на баланс та здійснити за неї оплату", - наголошують у ДБР.

ДБР вжило заходів щодо відшкодування збитків. Зокрема, затверджено графік заміни товариством неякісних шоломів на такі, що відповідатимуть вимогам договору та діючим нормативним актам.

Директор товариства обвинувачується в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Колишній командир обвинувачується в умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які він за своїми службовими обов’язками повинен був виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, (ч. 4 ст. 426 КК України).