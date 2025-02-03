Затверджено 10 зразків бойових шоломів за найвищими світовими стандартами, - Міноборони. ФОТО

Міноборони станом на лютий 2025 року затвердило для використання в Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам захисту.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, усі зразки мають 1 клас захисту.

Як розповів директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, минулого року за бюджетною програмою Міноборони військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1.2 млрд грн. За його словами, чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками.

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До затверджених зразків входять:

6 повнорозмірних шоломів;

4 шоломи з високою обрізкою.

Зазначається, що шоломи надані вісьмома українськими виробниками та два шоломи іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.

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Крім того, затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів:

для повнорозмірного шолома;

для шолома з високою обрізкою;

зимового (маскувального) чохла.

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У Міноборони зауважують, що всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями: