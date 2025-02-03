УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 679 13

Затверджено 10 зразків бойових шоломів за найвищими світовими стандартами, - Міноборони. ФОТО

Міноборони станом на лютий 2025 року затвердило для використання в Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам захисту.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, усі зразки мають 1 клас захисту.

Бойові шоломи

Як розповів директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, минулого року за бюджетною програмою Міноборони військо отримало понад 168 000 шоломів на суму 1.2 млрд грн. За його словами, чітко визначені зразки-еталони засобів індивідуального захисту, зокрема шоломів, дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику та конкурентні закупівлі між українськими виробниками.

Також читайте: Уряд затвердив "Пакунок пораненого", - Міноборони

До затверджених зразків входять:

  • 6 повнорозмірних шоломів;
  • 4 шоломи з високою обрізкою.

Зазначається, що шоломи надані вісьмома українськими виробниками та два шоломи іноземною компанією з Болгарії. Окрім цього, ще два іноземні виробники, продукція яких успішно пройшла військові (дослідні) випробування, зараз проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.

Також читайте: Триває розробка нової зимової маскувальної форми для спецпризначенців, - Міноборони

Бойові шоломи

Крім того, затверджено технічну специфікацію для трьох типів чохлів:

  • для повнорозмірного шолома;
  • для шолома з високою обрізкою;
  • зимового (маскувального) чохла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Засоби балістичного захисту, захисту слуху, органів зору, рук та суглобів: У Міноборони показали індивідуальний комплект військового. ФОТОрепортаж

У Міноборони зауважують, що всі бойові шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями:

  • для встановлення тепловізора чи приладу нічного бачення;
  • бічними рейлінгами для ліхтарика або навушників.

Автор: 

Міноборони (7479) одяг (207)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Вже лякає все що робить д'єрмаківське МО. Все до чого дотягуються зелені все перетворюється на *****
показати весь коментар
03.02.2025 12:26 Відповісти
+1
Кажуть що в розробці ще 10 зразків жиночих шоломів !
показати весь коментар
03.02.2025 12:44 Відповісти
+1
Так і знав! Балачки Зеленського про сотні вітчизняних ракет, які вже готові до ударів по кацанії, закінчились десятком касок. Потрібно надіти ці каски на Зеленськкого , Єрмакаа та інших ефективних менеджерів і перевірити молотом їх міцність.
показати весь коментар
03.02.2025 13:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Wojsko Polskie повертається до сталевих..
показати весь коментар
03.02.2025 12:15 Відповісти
Шалом Алейхем !
показати весь коментар
03.02.2025 12:25 Відповісти
Вже лякає все що робить д'єрмаківське МО. Все до чого дотягуються зелені все перетворюється на *****
показати весь коментар
03.02.2025 12:26 Відповісти
А що з існуючими не то? З брендами?
Чи це привід знову винаходити колесо?
показати весь коментар
03.02.2025 12:31 Відповісти
Бойовий шолом алейхем...
показати весь коментар
03.02.2025 12:37 Відповісти
Аж 10 зразків, то те НЕ виробники, а дрібні перекупи!
показати весь коментар
03.02.2025 12:40 Відповісти
Затверджено 10 зразків бойових шоломів і за кожним шоломом стоїть генерал-лобіст, котрий буде лобіювати саме свій шолом.
показати весь коментар
03.02.2025 12:40 Відповісти
Кажуть що в розробці ще 10 зразків жиночих шоломів !
показати весь коментар
03.02.2025 12:44 Відповісти
Отже, це ще + 10 лобістів!
показати весь коментар
03.02.2025 14:24 Відповісти
Питання в тому хто постачатиме їх у військо, якийсь зелений чи товариш зелених.
показати весь коментар
03.02.2025 12:41 Відповісти
Так і знав! Балачки Зеленського про сотні вітчизняних ракет, які вже готові до ударів по кацанії, закінчились десятком касок. Потрібно надіти ці каски на Зеленськкого , Єрмакаа та інших ефективних менеджерів і перевірити молотом їх міцність.
показати весь коментар
03.02.2025 13:38 Відповісти
Чому тільки 10? Чому не 110?
показати весь коментар
03.02.2025 16:07 Відповісти
 
 