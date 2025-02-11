Справа про прорив ворога на Харківщині: екскомандирів ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця" Грицькова і Грузевича ще не допитували, - ДБР

ДБР ще не допитувало попередників генералів Юрія Галушкіна і Юрія Содоля у справі про прорив ворога на Харківщині у травні минулого року. Справа у тому, що екскомандири ОТУ "Харків" Андрій Грицьков і ОСУВ "Хортиця" Олександр Грузевич наразі виконують бойові завдання на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це йдеться в коментару керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковника Вадима Приймачка.

Під час розслідування правоохоронці опитали понад пів тисячі військових, командирів, представників Генштабу ЗСУ, працівників Харківської ОВА. Але попередників Галушкіна і Содоля - ще не допитали.

Грицьков командував ОТУ "Харків" понад рік – з початку березня 2023-го до кінця березня 2024-го, Галушкін - лише 40 днів. Грузевич був командувачем ОСУВ "Хортиця" з січня до квітня 2024-го, Содоль - з квітня до кінця червня 2024-го.

Бригадний генерал Галушкін став командувачем ОТУ "Харків" 1 квітня 2024 року. За словами полковника Приймачка, вже 5 квітня він написав запит на головнокомандувача, в якому просив про додаткові сили і засоби. Йому відправили п'ять бригад: 92-у штурмову, 42-у механізовану, 57-у мотопіхотну, 71-у єгерську та 17-у танкову.

Галушкін не посилив передній край оборони, а поставив ці бригади на другій лінії, де фактично і був стриманий наступ. На запитання: "Чому ви не поставили на передній край придані бригади?" він відповідав: "Головком визначив, що я маю їх розмістити на другому ешелоні". Говорив, що не міг оскаржувати накази головнокомандувача. Горбенко так само", - зазначили в ДБР.

За даними ДБР, версії генералів Галушкіна та Горбенка дотримується і їхній безпосередній керівник - колишній командувач ОСУВ "Хортиця" Юрій Содоль.

Слідчі також ще не допитували Олександра Сирського через його "щільний графік", але планують поспілкуватися з головнокомандувачем щодо цієї справи.

Справа про неналежну оборону Харківщини у травні 2024 року

Нагадаємо, 20 січня ДБР затримало двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

125 бригада ТРО, комбригом якої був Горбенко у 2024 році, висловила йому підтримку і виявила бажання розповісти в суді правду про тогочасні події на Харківщині.

21 січня обвинуваченого в цій же справі екскомандира ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна арештували на 60 діб із заставою 5 млн грн.

22 січня за бригадного генерала Юрія Галушкіна внесли заставу розміром 5 мільйонів гривень.

Також 21 січня Печерський райсуд Києва арештував на 60 діб екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади полковника Іллю Лапіна.

24 січня колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна взяли під варту без права внесення застави.

