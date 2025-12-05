РУС
1 412 16

Сухопутные войска о нарушениях в штурмовых полках ВСУ: Речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом

В Сухопутных войсках заявили, что сообщения об обнаруженных во время проверок нарушениях прав военнослужащих в отдельных штурмовых подразделениях ВСУ требуют особого внимания. Однако речь идет об отдельных случаях. 

Об этом говорится в заявлении командования, передает Цензор.НЕТ.

Что было ранее

Напомним, накануне военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала, что во время ряда проверок в некоторых штурмовых полках Вооруженных сил Украины выявили "факты массовых нарушений прав военнослужащих".

"Все передала в правоохранительные органы. Сейчас идет следствие. Потому что когда речь идет об откровенном криминале, это уже не компетенция военного омбудсмена", - заявила она.

Покрывал издевательства над военными: в суд направлено дело экс-командира 211 бригады Побережнюка, - ОГП

  • По ее словам, речь идет об избиениях, незаконном лишении свободы, угрозах жизни и здоровью военнослужащих и их родным.

Реакция ВСУ

В Сухопутных войсках подчеркнули, что речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Там уверяют: большинство командиров и военнослужащих соблюдают военные стандарты, сохраняют дисциплину и уважение к побратимам.

"Материалы, переданные правоохранительным органам, должны получить дальнейшую правовую оценку в установленном порядке. Для нас принципиально, чтобы каждый военный был защищен, а служба — соответствовала стандартам, за которые мы воюем. Контроль, прозрачность и реагирование на сигналы позволяют укреплять войско даже в самые тяжелые времена",— добавили в командовании.

Иностранные добровольцы получат более широкие возможности в Силах обороны, - Сухопутные войска

Сухопутные войска прокомментировали нарушение прав военных в полках

+8
Окремі 92% підрозділів.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:34 Ответить
+4
Систему характеризує не кількість випадків, а реагування на них. На даний момент, окрім слів, нічого немає.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:42 Ответить
+4
Порушення?!!
Це злочини.
Військові злочини без терміну давнини.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:46 Ответить
Окремі 92% підрозділів.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:34 Ответить
там можна кримінальні справи щодня заводити, зеки всім керують
показать весь комментарий
05.12.2025 17:41 Ответить
Дуже влучне порівняння. Армію преетворили на тюрму. Нехай не суворого а послабленого режиму, але посуті це тюрма - звичайнісінькі тюремні закони. Щось середнє між тюрмою і кріпацтвом.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:39 Ответить
маленька орда ніколи не переможе велику орду

.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:00 Ответить
От паскуда Решетилова, знову розповсюдила російське іпсо
показать весь комментарий
05.12.2025 17:35 Ответить
За даними потураєва, то був діпфейк російського іпсо
показать весь комментарий
05.12.2025 17:57 Ответить
Ну так йдеться про всю систему, вся система прогнила тільки в генштабі все по плану і втрат нема ( до речі, скільки ж Україна втратила бійців з 22 року? Бо сирок тільки про втрати рашистів пише)
показать весь комментарий
05.12.2025 17:36 Ответить
це могли бути буряти
показать весь комментарий
05.12.2025 17:36 Ответить
Сирський заявив, що всіх винних вже перевели у спеціальний підпрозділ по захисту Закарпаття
показать весь комментарий
05.12.2025 17:39 Ответить
Систему характеризує не кількість випадків, а реагування на них. На даний момент, окрім слів, нічого немає.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:42 Ответить
Порушення?!!
Це злочини.
Військові злочини без терміну давнини.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:46 Ответить
У кацапських ботів та містечкових ждунів-ухилянтів свято.
Можна роздути, що в ЗСУ страшно - бо поб'ють

Але, насправді, в усіх штурмових підрозділах (не лише штурмових - в бойових) абсолютно комфортне середовище з повною взаємоповагою.
Навіть не знаю, яким треба бути додіком і що феєричне таке начудити, щоб отримати в око ))
У нас періодично трапляються дійсно унікальні персонажі (з тих, кого бусифікували з-під генделиків).
Але ніхто та нізащо навіть не подивиться криво.
Не бажаєш по людськи - їдемо на задувку.
Або, якщо взагалі настільки дебіл, що клейма ніде ставити - включаємо усім колективом зв'язки та переводимо кудись подалі від фронту. В резбат, наприклад.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:59 Ответить
Тобто ось це неправда та іпсо?
https://censor.net/ua/blogs/3588823/mob-l-zats-ya-peretvorilasya-na-sistemniyi-absurd-scho-nischit-zsu
показать весь комментарий
05.12.2025 18:19 Ответить
Правда. Що тобі особисто заважає мобілізуватися по рекрутингу?
Навіть не пропоную штурмовий підрозділ.
Спеціалісти та більш-менш адекватні люди кругом на вагу золота.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:34 Ответить
Ой, я навіть не буду кидати посилання на сотні підтверджених фактів, коли дронщиків чи медиків кидали в окоп, як тцк з рекрутингових центрів забирало добровольців. Цих випадків настільки багато, що немає сенсу згадувати.
показать весь комментарий
05.12.2025 18:45 Ответить
Якби було в окремих військових з'єднаннях,то ці командири понесли би відповідальність,а так,
показать весь комментарий
05.12.2025 18:09 Ответить
 
 