Сухопутные войска о нарушениях в штурмовых полках ВСУ: Речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом
В Сухопутных войсках заявили, что сообщения об обнаруженных во время проверок нарушениях прав военнослужащих в отдельных штурмовых подразделениях ВСУ требуют особого внимания. Однако речь идет об отдельных случаях.
Об этом говорится в заявлении командования, передает Цензор.НЕТ.
Что было ранее
Напомним, накануне военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала, что во время ряда проверок в некоторых штурмовых полках Вооруженных сил Украины выявили "факты массовых нарушений прав военнослужащих".
"Все передала в правоохранительные органы. Сейчас идет следствие. Потому что когда речь идет об откровенном криминале, это уже не компетенция военного омбудсмена", - заявила она.
- По ее словам, речь идет об избиениях, незаконном лишении свободы, угрозах жизни и здоровью военнослужащих и их родным.
Реакция ВСУ
В Сухопутных войсках подчеркнули, что речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Там уверяют: большинство командиров и военнослужащих соблюдают военные стандарты, сохраняют дисциплину и уважение к побратимам.
"Материалы, переданные правоохранительным органам, должны получить дальнейшую правовую оценку в установленном порядке. Для нас принципиально, чтобы каждый военный был защищен, а служба — соответствовала стандартам, за которые мы воюем. Контроль, прозрачность и реагирование на сигналы позволяют укреплять войско даже в самые тяжелые времена",— добавили в командовании.
Це злочини.
Військові злочини без терміну давнини.
Можна роздути, що в ЗСУ страшно - бо поб'ють
Але, насправді, в усіх штурмових підрозділах (не лише штурмових - в бойових) абсолютно комфортне середовище з повною взаємоповагою.
Навіть не знаю, яким треба бути додіком і що феєричне таке начудити, щоб отримати в око ))
У нас періодично трапляються дійсно унікальні персонажі (з тих, кого бусифікували з-під генделиків).
Але ніхто та нізащо навіть не подивиться криво.
Не бажаєш по людськи - їдемо на задувку.
Або, якщо взагалі настільки дебіл, що клейма ніде ставити - включаємо усім колективом зв'язки та переводимо кудись подалі від фронту. В резбат, наприклад.
https://censor.net/ua/blogs/3588823/mob-l-zats-ya-peretvorilasya-na-sistemniyi-absurd-scho-nischit-zsu
Навіть не пропоную штурмовий підрозділ.
Спеціалісти та більш-менш адекватні люди кругом на вагу золота.