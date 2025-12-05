Сухопутные войска о нарушениях в штурмовых полках ВСУ: Речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом

В Сухопутных войсках заявили, что сообщения об обнаруженных во время проверок нарушениях прав военнослужащих в отдельных штурмовых подразделениях ВСУ требуют особого внимания. Однако речь идет об отдельных случаях.

Об этом говорится в заявлении командования, передает Цензор.НЕТ.

Что было ранее

Напомним, накануне военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала, что во время ряда проверок в некоторых штурмовых полках Вооруженных сил Украины выявили "факты массовых нарушений прав военнослужащих".

"Все передала в правоохранительные органы. Сейчас идет следствие. Потому что когда речь идет об откровенном криминале, это уже не компетенция военного омбудсмена", - заявила она.

По ее словам, речь идет об избиениях, незаконном лишении свободы, угрозах жизни и здоровью военнослужащих и их родным.

Реакция ВСУ

В Сухопутных войсках подчеркнули, что речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом. Там уверяют: большинство командиров и военнослужащих соблюдают военные стандарты, сохраняют дисциплину и уважение к побратимам.

"Материалы, переданные правоохранительным органам, должны получить дальнейшую правовую оценку в установленном порядке. Для нас принципиально, чтобы каждый военный был защищен, а служба — соответствовала стандартам, за которые мы воюем. Контроль, прозрачность и реагирование на сигналы позволяют укреплять войско даже в самые тяжелые времена",— добавили в командовании.

