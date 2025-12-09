Сухопутные войска о расформировании интернациональных легионов: Решения принимаются для общей трансформации ВСУ

Все решения в отношении иностранных военнослужащих в интернациональном легионе "принимаются в рамках общей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта".

Об этом говорится в сообщении Командования Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Иностранные добровольцы в ВСУ

Там подчеркнули, что высоко ценят вклад иностранных добровольцев, которые вместе с украинскими военными выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта, а их мотивация, профессионализм и преданность Украине являются важной составляющей устойчивости нашей обороны.

Кроме того, в процессе развития Сил обороны и с учетом опыта последних лет Украина продолжает совершенствовать подходы к формированию и применению боевых подразделений.

Это включает адаптацию структур, пересмотр форматов службы и внедрение решений, направленных на повышение эффективности использования личного состава, отметили Сухопутные войска.

Почему расформирование?

В командовании отметили, что иностранные военнослужащие, заключающие контракт с Вооруженными силами Украины, и в дальнейшем будут иметь возможность проходить службу в соответствии со своей специальностью, опытом и подготовкой.

Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, где он может обеспечить самую большую пользу для выполнения задач обороны государства.

"Все решения по применению иностранных военнослужащих принимаются в рамках общей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта. Мы остаемся открытыми к конструктивному диалогу с военнослужащими и партнерами, ценя их вклад в совместную борьбу против агрессора", - добавили военные.

Что предшествовало

Некоторые военные аналитики, волонтеры, реже сами бойцы писали, что батальоны, которые не только ведут боевые действия, но и специализируются на рекрутинге иностранцев и работе с ними, внезапно ликвидируют, а самих военнослужащих отправляют в штурмовые подразделения. Среди инициаторов такого решения, как предполагали волонтеры и бойцы, мог быть начальник Управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько, пишет "Украинская правда".

По данным издания, история с расформированием Иностранных легионов началась 30 октября. Тогда упомянутые подразделения получили закрытую директиву Минобороны и главкома Александра Сырского о ликвидации их воинских частей. Дедлайн – до конца 2025 года.

Заместитель командира по артиллерии 2-го Интернационального легиона обороны Украины, подполковник Андрей Спивак в интервью "УП" выступил против расформирования своего подразделения.

