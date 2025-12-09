РУС
Сухопутные войска о расформировании интернациональных легионов: Решения принимаются для общей трансформации ВСУ

Ликвидация интернациональных легионов: что говорят Сухопутные войска

Все решения в отношении иностранных военнослужащих в интернациональном легионе "принимаются в рамках общей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта".

Об этом говорится в сообщении Командования Сухопутных войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Иностранные добровольцы в ВСУ

Там подчеркнули, что высоко ценят вклад иностранных добровольцев, которые вместе с украинскими военными выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта, а их мотивация, профессионализм и преданность Украине являются важной составляющей устойчивости нашей обороны.

Кроме того, в процессе развития Сил обороны и с учетом опыта последних лет Украина продолжает совершенствовать подходы к формированию и применению боевых подразделений.

Это включает адаптацию структур, пересмотр форматов службы и внедрение решений, направленных на повышение эффективности использования личного состава, отметили Сухопутные войска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В составе Нацгвардии воюет до батальона иностранцев, - Пивненко

Почему расформирование?

В командовании отметили, что иностранные военнослужащие, заключающие контракт с Вооруженными силами Украины, и в дальнейшем будут иметь возможность проходить службу в соответствии со своей специальностью, опытом и подготовкой.

Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, где он может обеспечить самую большую пользу для выполнения задач обороны государства.

"Все решения по применению иностранных военнослужащих принимаются в рамках общей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта. Мы остаемся открытыми к конструктивному диалогу с военнослужащими и партнерами, ценя их вклад в совместную борьбу против агрессора", - добавили военные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сухопутные войска о нарушениях в штурмовых полках ВСУ: Речь идет об отдельных подразделениях, а не о системе в целом

В Сухопутных войсках отреагировали на возмущение по поводу расформирования интернациональных легионов

Что предшествовало

  • Некоторые военные аналитики, волонтеры, реже сами бойцы писали, что батальоны, которые не только ведут боевые действия, но и специализируются на рекрутинге иностранцев и работе с ними, внезапно ликвидируют, а самих военнослужащих отправляют в штурмовые подразделения. Среди инициаторов такого решения, как предполагали волонтеры и бойцы, мог быть начальник Управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько, пишет "Украинская правда".
  • По данным издания, история с расформированием Иностранных легионов началась 30 октября. Тогда упомянутые подразделения получили закрытую директиву Минобороны и главкома Александра Сырского о ликвидации их воинских частей. Дедлайн – до конца 2025 года.
  • Заместитель командира по артиллерии 2-го Интернационального легиона обороны Украины, подполковник Андрей Спивак в интервью "УП" выступил против расформирования своего подразделения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб гражданин Германии Сергей Богданов. ФОТО

+27
Тхне якимось гавном!
показать весь комментарий
09.12.2025 19:28 Ответить
+19
угу..зельоні Гниди дорозвалюють ЗСУ
показать весь комментарий
09.12.2025 19:26 Ответить
+16
Все по оману, один балодька розвалює , другий в кремлі схвалює, агент козир працює на благо рашки
показать весь комментарий
09.12.2025 19:28 Ответить
угу..зельоні Гниди дорозвалюють ЗСУ
показать весь комментарий
09.12.2025 19:26 Ответить
Все по оману, один балодька розвалює , другий в кремлі схвалює, агент козир працює на благо рашки
показать весь комментарий
09.12.2025 19:28 Ответить
агент козир, це трамп?
показать весь комментарий
09.12.2025 19:46 Ответить
Начебто алі-баба
показать весь комментарий
09.12.2025 21:22 Ответить
Тхне якимось гавном!
показать весь комментарий
09.12.2025 19:28 Ответить
Zельоним гівном прямо смердить
показать весь комментарий
09.12.2025 19:29 Ответить
Рішення ухвалюються на виконання наказу фсб 3,14дерації
показать весь комментарий
09.12.2025 19:29 Ответить
дЄрмак пішов - але справа його живе!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 19:32 Ответить
все логічно. інтернаціональним легіонам треба нормально платити, і їх важко кинути на м'ясний штурм.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:34 Ответить
До речі , якщо набу оприлюднить докази договорняка зе в омані з рашкою, то під час військового стану це можливо зробити йому примусовий імпічмент?
показать весь комментарий
09.12.2025 19:34 Ответить
а зараз тобі що заважає?
показать весь комментарий
09.12.2025 19:36 Ответить
імпічмента небуде за жодних обставин, а розстріляти за зраду можуть, звісно якщо відбудеться військовий переворот.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:23 Ответить
Ви би ще гроші повернули, зелені дебіли, що вкрали. Тоді іноземців було би в рази більше.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:37 Ответить
Військомати розформував,інтернаціональні легіони розформував,черга за ким-за ПС, ОУН,УДА?
А послухати його вечірній відосик,то нема більшого націоналіста,як він.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:40 Ответить
не підказуйте!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 19:44 Ответить
Розформування ПС, ОУН,УДА мало хто помітить
показать весь комментарий
09.12.2025 19:48 Ответить
Страх, звичайний страх. зелені тупо бояться будь-якого організованого бойового колективу.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:44 Ответить
У них в голові Україна зразка урср, в якої взагалі не було власної Армії.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:50 Ответить
Хочу думати ,що не через втрати в цих формуваннях(
показать весь комментарий
09.12.2025 19:48 Ответить
План капітуляції почали виконувати
показать весь комментарий
09.12.2025 19:50 Ответить
А що ви хотіли.?
Москалю Сирському потрібно чим більше бойового м'яса на утилізацію.
Старається - робить усе що можна - Сирський - тільки щоб допомогти своїй ''радной расссеюшкє''.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:57 Ответить
Однозначно,що головне у зермака-рос.добробати:ермака ніби й зняв,та справа його живе.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:57 Ответить
Якщо підрозділ згуртований,пройшов бойові дії,для чого розформовувати,йде розвал армії,а відповідати нікому.Чому москалям все вдається,а нашим воїнам ні.Чому 250 московитів захватили Покровськ?
показать весь комментарий
09.12.2025 20:00 Ответить
Тому що генштаб України перебуває в іншій реальності, і в них все спокійно і стабілізовано.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:12 Ответить
Це невідомо скільки їх гниють по посадках та підвалах...
Але ж їм дають просочуватися...
І снаряди дальнобійні не дають, тільки такі, що Богдані треба бути в кілзоні , щоб точно вразити якусь будівлю чт точку
показать весь комментарий
09.12.2025 21:20 Ответить
На "УП" прослухав ітер, п-здець повний, все що встиг зробити Драпатий, зеленський просто знищує...
показать весь комментарий
09.12.2025 20:54 Ответить
а й спеціалізуються на рекрутингу іноземців і роботі з ними, раптово ліквідовують, а самих військовослужбовців відправляють у штурмові підрозділи Джерело: https://censor.net/ua/n3589555

А у Наріда пам'ять коротка. Це ж було вже !!!
У році так 20му вони скорочували ЗСУ і штати медиків !!! І кожна Падлахамія верещала , що це нічого, це лише скорочення "незайнятих" посад 🤡🐸

А ще коли зменьшували фінансування ЗСУ, то провернули хуцпу що начебто будут збільшувати. Просто об'єднали статті бюджету у одну "безпека та оборона". А саме ЗСУ в мінусі, поліцаї в плюсі. І разом сказали : от вам, Нарід: ми ж "збільшили " витрати на безпеку і оборону ™
показать весь комментарий
09.12.2025 21:15 Ответить
При тому що постійно йшла війна ( АТО) і цапи просувалися, займали сіру зону, зєльонскіє відводили Сили Оборони, забороняли стріляти у відповідь тощо тощо..
показать весь комментарий
09.12.2025 21:17 Ответить
 
 