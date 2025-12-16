У боях за Україну загинув болгарський доброволець Тодор Кузьмов
На російсько-українській війні загинув доброволець із Болгарії Тодор Ніколаєв Кузьмов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.
Що відомо
Інформація про загибель Кузьмова з'явилася у публікації на сторінці "Memorial - International Volunteers for Ukraine" у Facebook.
У повідомленні йшлося, що Тодор Кузьмов був добровольцем в Україні й загинув у боях.
Раніше не було публічної інформації, яка б свідчила про участь Кузьмова в бойових діях на боці Україні у війні.
Скільки загинуло добровольців з Болгарії
На сьогодні офіційно підтверджено загибель лише двох болгарських громадян в Україні:
- Святослава Славкова, який загинув у боях з російськими військами під Куп'янськом наприкінці 2023 року;
- Владислава Младенова, який загинув у червні 2025 року.
Точна кількість болгарських добровольців, які зараз воюють на боці України, залишається невідомою.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль