У боях за Україну загинув болгарський доброволець Тодор Кузьмов

На російсько-українській війні загинув доброволець із Болгарії Тодор Ніколаєв Кузьмов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.

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Що відомо

Інформація про загибель Кузьмова з'явилася у публікації на сторінці "Memorial - International Volunteers for Ukraine" у Facebook.

У повідомленні йшлося, що Тодор Кузьмов був добровольцем в Україні й загинув у боях.

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Раніше не було публічної інформації, яка б свідчила про участь Кузьмова в бойових діях на боці Україні у війні.

Скільки загинуло добровольців з Болгарії

На сьогодні офіційно підтверджено загибель лише двох болгарських громадян в Україні:

Святослава Славкова, який загинув у боях з російськими військами під Куп'янськом наприкінці 2023 року;

Владислава Младенова, який загинув у червні 2025 року.

Точна кількість болгарських добровольців, які зараз воюють на боці України, залишається невідомою.

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