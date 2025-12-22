РУС
В боях за Украину погибли американские добровольцы Тай Вингейт Джонс и Брайан Закерл

В начале декабря во время выполнения боевого задания на войне в Украине погибли военнослужащие Интернационального легиона, граждане США Тай Вингейт Джонс и Брайан Закерл.

Об этом сообщил в соцсетях Интернациональный легион ГУР МО и написал Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

  • Тай Вингейт Джонс и Брайан Закерл служили в легионе под командованием военной разведки Украины ГУР. Члены семей отдельно подтвердили смерть военных в социальных сетях.
  • У 29-летнего Закерла осталась жена и двое детей, у Джонса — беременная жена.

"Все мы глубоко опечалены, но очень гордимся", – написал в посте на Facebook Майкл Закерл, который назвал Брайана своим племянником.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб болгарский доброволец Тодор Кузьмов

Он сообщил, что 5 декабря Брайан "погиб в бою несколько дней назад" в возрасте 29 лет, добавив, что его жена Ким и двое детей находятся в Киеве, "ожидая условий, которые позволят вывезти его тело с поля боя". 

Двое добровольцев из США погибли в Украине

Эмбер Джонс, сестра Тая, сказала, что ее брат погиб, когда российский беспилотник поразил медицинский бронетранспортер, в котором он находился. Он погиб 3 декабря.

Двое добровольцев из США погибли в Украине

Сколько погибло американцев в российско-украинской войне?

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на фронте погибло не менее 92 граждан США, а общее количество американских добровольцев в рядах ВСУ может достигать нескольких тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб 27-летний доброволец из Чехии Йирка Котрла. ФОТО

США (28744) добровольцы (1224) Интернациональный легион (20) война в Украине (7313)
Честь, хлопці. Дякуємо за чин!
22.12.2025 22:04 Ответить
22.12.2025 22:04 Ответить
Щира вдячність та повага справжнім чоловікам та воїнам...
22.12.2025 22:04 Ответить
22.12.2025 22:04 Ответить
Слава ГЕРОЯМ!!!
За нашу свободу, за вільний світ від рашистської наволочи
Будем вічно пам'ятати якою ціною здобувається незалежність України
22.12.2025 22:08 Ответить
22.12.2025 22:08 Ответить
Вічна Слава справжнім Чоловікам і Людям!
22.12.2025 22:22 Ответить
22.12.2025 22:22 Ответить
вони воювали за Україну !!! не за зеленську шоблу !!! Героям Воїнам Слава !!! 🙏 🇺🇸🇺🇦 ...
22.12.2025 22:28 Ответить
22.12.2025 22:28 Ответить
Саме так. А деяким нашим співвітчизникам захищати Батьківщину заважає відмазканебажання захищати зелену шоблу, а не Україну, нехай воюють інші..
22.12.2025 22:39 Ответить
22.12.2025 22:39 Ответить
Ну все, трампуха , врубай операцию "Удар Ястреба" как в Сирии, мсти за убитых русней сораждан. Или это другое?
https://unn.ua/ru/news/tramp-nazval-operatsiyu-udar-yastreba-v-sirii-otvetom-na-gibel-********-ssha
22.12.2025 22:33 Ответить
22.12.2025 22:33 Ответить
Очень жаль их и их семьи!💞
22.12.2025 23:16 Ответить
22.12.2025 23:16 Ответить
Честь, Герої!!!! Співчуття рідним!🙏🙏🙏😥
22.12.2025 23:28 Ответить
22.12.2025 23:28 Ответить
 
 