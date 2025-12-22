В боях за Украину погибли американские добровольцы Тай Вингейт Джонс и Брайан Закерл

В начале декабря во время выполнения боевого задания на войне в Украине погибли военнослужащие Интернационального легиона, граждане США Тай Вингейт Джонс и Брайан Закерл.

Об этом сообщил в соцсетях Интернациональный легион ГУР МО и написал Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Тай Вингейт Джонс и Брайан Закерл служили в легионе под командованием военной разведки Украины ГУР. Члены семей отдельно подтвердили смерть военных в социальных сетях.

У 29-летнего Закерла осталась жена и двое детей, у Джонса — беременная жена.

"Все мы глубоко опечалены, но очень гордимся", – написал в посте на Facebook Майкл Закерл, который назвал Брайана своим племянником.

Он сообщил, что 5 декабря Брайан "погиб в бою несколько дней назад" в возрасте 29 лет, добавив, что его жена Ким и двое детей находятся в Киеве, "ожидая условий, которые позволят вывезти его тело с поля боя".

Эмбер Джонс, сестра Тая, сказала, что ее брат погиб, когда российский беспилотник поразил медицинский бронетранспортер, в котором он находился. Он погиб 3 декабря.

Сколько погибло американцев в российско-украинской войне?

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на фронте погибло не менее 92 граждан США, а общее количество американских добровольцев в рядах ВСУ может достигать нескольких тысяч.

