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Новини Іноземні добровольці в ЗСУ
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У боях за Україну загинули американські добровольці Тай Вінгейт Джонс та Брайан Закерл

На початку грудня під час виконання бойового завдання на війні в Україні загинули військовослужбовці Інтернаціонального легіону, громадяни США Тай Вінгейт Джонс і Брайан Закерл.

Про це повідомив у соцмережах Інтернаціональний легіон ГУР МО та написав Newsweek, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

  • Тай Вінгейт Джонс і Брайан Закерл служили в легіоні під командуванням військової розвідки України ГУР. Члени сімей окремо підтвердили смерть військових у соціальних мережах.
  • У 29-річного Закерла залишилася дружина та двоє дітей, у Джонса — вагітна дружина.

"Усі ми глибоко засмучені, але дуже пишаємося", – написав у дописі на Facebook Майкл Закерл, який назвав Браяна своїм племінником.

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Він повідомив, що 5 грудня Брайан "загинув у бою кілька днів тому" у віці 29 років, додавши, що його дружина Кім і двоє дітей перебувають у Києві, "чекаючи на умови, які дозволять вивезти його тіло з поля бою". 

Двоє добровольців зі США загинули в Україні

Ембер Джонс, сестра Тая, сказала, що її брат загинув, коли російський безпілотник вразив медичний бронетранспортер, в якому він перебував. Він загинув 3 грудня.

Двоє добровольців зі США загинули в Україні

Скільки загинуло американців у російсько-українській війні?

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на фронті загинуло щонайменше 92 громадянина США, а загальна кількість американських добровольців у лавах ЗСУ може сягати кілька тисяч.

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Автор: 

США (26901) добровольці (1004) Інтернаціональний легіон (29) війна в Україні (8705)
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Топ коментарі
+58
Честь, хлопці. Дякуємо за чин!
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22.12.2025 22:04 Відповісти
+51
Слава ГЕРОЯМ!!!
За нашу свободу, за вільний світ від рашистської наволочи
Будем вічно пам'ятати якою ціною здобувається незалежність України
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22.12.2025 22:08 Відповісти
+50
Щира вдячність та повага справжнім чоловікам та воїнам...
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22.12.2025 22:04 Відповісти

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