У боях за Україну загинули американські добровольці Тай Вінгейт Джонс та Брайан Закерл

На початку грудня під час виконання бойового завдання на війні в Україні загинули військовослужбовці Інтернаціонального легіону, громадяни США Тай Вінгейт Джонс і Брайан Закерл.

Про це повідомив у соцмережах Інтернаціональний легіон ГУР МО та написав Newsweek, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Тай Вінгейт Джонс і Брайан Закерл служили в легіоні під командуванням військової розвідки України ГУР. Члени сімей окремо підтвердили смерть військових у соціальних мережах.

У 29-річного Закерла залишилася дружина та двоє дітей, у Джонса — вагітна дружина.

"Усі ми глибоко засмучені, але дуже пишаємося", – написав у дописі на Facebook Майкл Закерл, який назвав Браяна своїм племінником.

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Він повідомив, що 5 грудня Брайан "загинув у бою кілька днів тому" у віці 29 років, додавши, що його дружина Кім і двоє дітей перебувають у Києві, "чекаючи на умови, які дозволять вивезти його тіло з поля бою".

Ембер Джонс, сестра Тая, сказала, що її брат загинув, коли російський безпілотник вразив медичний бронетранспортер, в якому він перебував. Він загинув 3 грудня.

Скільки загинуло американців у російсько-українській війні?

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на фронті загинуло щонайменше 92 громадянина США, а загальна кількість американських добровольців у лавах ЗСУ може сягати кілька тисяч.

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