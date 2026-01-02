У лікарні помер 28-річний польський доброволець Кацпер Басс (Француз) після поранення в боях на Харківщині. ФОТО

28-річний польський доброволець Кацпер Басс із позивним Француз помер від поранень, яких зазнав наприкінці грудня під час бойових дій у Харківській області.

Про це повідомляє Onet, інформує Цензор.НЕТ.

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За наявною інформацією, на момент поранення Басс перебував на бойових позиціях. Точні обставини інциденту залишаються невідомими, оскільки інший військовий, який знаходився поруч, також зазнав тяжких поранень і перебуває у стані медикаментозної коми.

Побратими зі складу розвідувально-ударної групи Rug Hamlet припускають, що поранення могли бути спричинені артилерійським обстрілом, ударом дрона або вибухом гранати. За їхніми словами, всередині укриття зберігалися боєприпаси, гранати та газові балони.

Із масштабними опіками тіла Француза евакуювали до одного з опікових відділень у Польщі. Однак ушкодження шкіри, легень і нирок виявилися несумісними з життям. Кацпер Басс помер 31 грудня.

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Про Француза

За понад три роки участі у бойових діях доброволець воював на більшості ключових напрямків фронту. У 2022 році його нагородили українською державною відзнакою "За мужність", а у 2023 році він отримав "Хрест хоробрих" - військову нагороду Збройних сил України за особливі заслуги.

Усе доросле життя Кацпера Басса було пов’язане з військовою службою. Після досягнення повноліття він намагався вступити до польської армії, однак згодом, у 19 років, приєднався до Французького іноземного легіону, звідки й походить його позивний.

В Україну Француз прибув у жовтні 2022 року та після короткої підготовки був направлений на напрямки Сватового й Куп’янська.

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