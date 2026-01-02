В больнице скончался 28-летний польский доброволец Кацпер Басс ("Француз") после ранения в боях на Харьковщине.. ФОТО

28-летний польский доброволец Кацпер Басс с позывным "Француз" скончался от ранений, полученных в конце декабря во время боевых действий в Харьковской области.

Об этом сообщает Onet, информирует Цензор.НЕТ.

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По имеющейся информации, на момент ранения Басс находился на боевых позициях. Точные обстоятельства инцидента остаются неизвестными, поскольку другой военный, который находился рядом, также получил тяжелые ранения и находится в состоянии медикаментозной комы.

Сослуживцы из состава разведывательно-ударной группы Rug Hamlet предполагают, что ранения могли быть вызваны артиллерийским обстрелом, ударом дрона или взрывом гранаты. По их словам, внутри укрытия хранились боеприпасы, гранаты и газовые баллоны.

С масштабными ожогами тело "Француза" эвакуировали в одно из ожоговых отделений в Польше. Однако повреждения кожи, легких и почек оказались несовместимыми с жизнью. Кацпер Басс скончался 31 декабря.

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О "Франзузе"

За более чем три года участия в боевых действиях доброволец воевал на большинстве ключевых направлений фронта. В 2022 году его наградили украинской государственной наградой "За мужество", а в 2023 году он получил "Крест храбрых" - военную награду Вооруженных сил Украины за особые заслуги.

Вся взрослая жизнь Кацпера Басса была связана с военной службой. После достижения совершеннолетия он пытался вступить в польскую армию, однако впоследствии, в 19 лет, присоединился к Французскому иностранному легиону, откуда и происходит его позывной.

В Украину "Француз" прибыл в октябре 2022 года и после короткой подготовки был направлен в направления Сватово и Купянск.

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