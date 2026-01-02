В больнице скончался 28-летний польский доброволец Кацпер Басс ("Француз") после ранения в боях на Харьковщине.. ФОТО
28-летний польский доброволец Кацпер Басс с позывным "Француз" скончался от ранений, полученных в конце декабря во время боевых действий в Харьковской области.
Об этом сообщает Onet, информирует Цензор.НЕТ.
По имеющейся информации, на момент ранения Басс находился на боевых позициях. Точные обстоятельства инцидента остаются неизвестными, поскольку другой военный, который находился рядом, также получил тяжелые ранения и находится в состоянии медикаментозной комы.
Сослуживцы из состава разведывательно-ударной группы Rug Hamlet предполагают, что ранения могли быть вызваны артиллерийским обстрелом, ударом дрона или взрывом гранаты. По их словам, внутри укрытия хранились боеприпасы, гранаты и газовые баллоны.
С масштабными ожогами тело "Француза" эвакуировали в одно из ожоговых отделений в Польше. Однако повреждения кожи, легких и почек оказались несовместимыми с жизнью. Кацпер Басс скончался 31 декабря.
О "Франзузе"
- За более чем три года участия в боевых действиях доброволец воевал на большинстве ключевых направлений фронта. В 2022 году его наградили украинской государственной наградой "За мужество", а в 2023 году он получил "Крест храбрых" - военную награду Вооруженных сил Украины за особые заслуги.
- Вся взрослая жизнь Кацпера Басса была связана с военной службой. После достижения совершеннолетия он пытался вступить в польскую армию, однако впоследствии, в 19 лет, присоединился к Французскому иностранному легиону, откуда и происходит его позывной.
- В Украину "Француз" прибыл в октябре 2022 года и после короткой подготовки был направлен в направления Сватово и Купянск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль