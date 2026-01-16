С 22-летним бразильцем Кауа Виктором да Силвой, защищавшим Украину, простились в Киеве. ФОТОрепортаж

На Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве простились с погибшим добровольцем из Бразилии Кауа Виктором да Силвой с позывным Курт. Ему навсегда 22 года.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального военного мемориального кладбища, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о бразильском защитнике?

Кауа Виктор да Силва родился 29 апреля 2003 года в городе Бразилиа, Федеральный округ, Федеративная Республика Бразилия. 

Защитник приехал в Украину и присоединился к рядам Сил обороны. Вместе с украинцами Силва боролся против российских захватчиков.

  • 12 декабря 2025 года Кауа Виктор да Силва погиб при выполнении боевого задания под Степногирском в Запорожской области.

Также читайте: В больнице умер 28-летний польский доброволец Кацпер Басс ("Француз") после ранения в боях на Харьковщине. ФОТО

22-летний бразилец Кауа Виктор да Силва погиб, защищая Украину на войне
На фронте с 2025 года

Издание A Tarde сообщало, что бразилец в гражданской жизни работал шеф-поваром в ресторане восточной кухни, однако в августе 2025 года решил присоединиться к рядам защитников Украины.

По данным издания, Кауа Виктор да Силва вернулся на поле боя под Степногорском, чтобы попытаться забрать тела павших побратимов, однако именно тогда доброволец получил смертельные ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб доброволец из Австралии Рассел Аллан Уилсон. ФОТО

Світла пам'ять воїну 🇺🇦
16.01.2026 16:35 Ответить
16.01.2026 16:36 Ответить
Вічна память цьому молодому бразильському хлопцю.
16.01.2026 16:39 Ответить
Світла пам'ять воїну 🇺🇦
16.01.2026 16:35 Ответить
16.01.2026 16:36 Ответить
Вічна память цьому молодому бразильському хлопцю.
16.01.2026 16:39 Ответить
Дякую, що був і був Лицарем.
16.01.2026 16:51 Ответить
Вічна Память юнаку, Герою з далекої Бразілії..Співчуваємо рідним загиблого Героя...
16.01.2026 16:54 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава Герою - Бразильцю, загиблому за Україну.
І вічна ганьба продажним хахлам, зрадникам, боягузам, паразитам, дизертирам, ухилянтаим від захисту своєї Батьківщини
16.01.2026 16:55 Ответить
типу тебе?
16.01.2026 16:58 Ответить
Потужник, звідки пишеш сам то?
16.01.2026 16:59 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

в цей час наші "козаки" при втечі за кордон обморожуються

16.01.2026 17:02 Ответить
Герою Воїну України ,сину бразильского народу Кауа Віктору Слава !!!🙏 😢🇧🇷 🇺🇦
16.01.2026 17:21 Ответить
22 рочки -за украинськими мирками -малесенька дитика -яку треба годувати з соски и ******* мамка вже збирае грошенята на видправку дитиночки у затишну та теплу Европу
16.01.2026 17:41 Ответить
Всіх свиней та пасіку продали щоб синок мав змогу заплатити за онлайн карту до Тиси та купити надувний круг.
16.01.2026 18:13 Ответить
З лебідкою попереду, жовтий чи як скат від фури?
16.01.2026 18:31 Ответить
То є так бачу кожного дня як такі квіточки днями сидять у маркетах бухають п"ють каву й переписуються де пости тцк, та пишуть, тримаємося браття.
16.01.2026 18:29 Ответить
Такая падаль еще в случае оккупации будет кацапам инфу сливать про военных или их родных
16.01.2026 22:31 Ответить
 
 