С 22-летним бразильцем Кауа Виктором да Силвой, защищавшим Украину, простились в Киеве. ФОТОрепортаж

На Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве простились с погибшим добровольцем из Бразилии Кауа Виктором да Силвой с позывным Курт. Ему навсегда 22 года.

Об этом сообщили на Facebook-странице Национального военного мемориального кладбища, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о бразильском защитнике?

Кауа Виктор да Силва родился 29 апреля 2003 года в городе Бразилиа, Федеральный округ, Федеративная Республика Бразилия.

Защитник приехал в Украину и присоединился к рядам Сил обороны. Вместе с украинцами Силва боролся против российских захватчиков.

12 декабря 2025 года Кауа Виктор да Силва погиб при выполнении боевого задания под Степногирском в Запорожской области.

Также читайте: В больнице умер 28-летний польский доброволец Кацпер Басс ("Француз") после ранения в боях на Харьковщине. ФОТО







На фронте с 2025 года

Издание A Tarde сообщало, что бразилец в гражданской жизни работал шеф-поваром в ресторане восточной кухни, однако в августе 2025 года решил присоединиться к рядам защитников Украины.

По данным издания, Кауа Виктор да Силва вернулся на поле боя под Степногорском, чтобы попытаться забрать тела павших побратимов, однако именно тогда доброволец получил смертельные ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В боях за Украину погиб доброволец из Австралии Рассел Аллан Уилсон. ФОТО











