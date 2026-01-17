Медикиня та військова з Краматорська Ольга Новикова загинула під час евакуації поранених. ФОТО

На війні загинула 52-річна військова та медикиня з Краматорська на Донеччині Ольга Новикова.

Про це повідомили в Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

Загинула військова та медикиня Ольга Новикова

Що відомо про захисницю

Повідомляється, що вона працювала завідувачкою стоматологічного відділення №1 КНП "Міська лікарня № 2".

У 2024 році Ольга Миколаївна стала на захист України.

Загинула під час евакуації поранених з поля бою - ворожий дрон влучив в автівку, обірвавши її життя.

Залишилися троє синів

Зазначається, що в жінки залишилися троє синів.

"Пані Ольга - донька Миколи Крупченка, директора 22 школи, чиїм імʼям нині названо заклад освіти. Захисниці мало б виповнитися 53 роки. Краматорська міська рада приєднується до слів співчуття родині, близьким, друзям і колегам загиблої. Світла пам’ять, вічна шана та вдячність Героїні", - йдеться в повідомленні.

17.01.2026 13:07
Сум і біль
17.01.2026 13:12
Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю...
17.01.2026 12:59
17.01.2026 12:59
17.01.2026 13:07
17.01.2026 13:12
17.01.2026 13:15
17.01.2026 13:21
17.01.2026 15:10
17.01.2026 13:34
17.01.2026 13:35
17.01.2026 13:53
17.01.2026 14:03
17.01.2026 14:09
17.01.2026 14:10
17.01.2026 14:21
17.01.2026 14:48
17.01.2026 15:49
17.01.2026 15:53
17.01.2026 16:36
17.01.2026 19:42
 
 