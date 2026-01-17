Медикиня та військова з Краматорська Ольга Новикова загинула під час евакуації поранених. ФОТО

На війні загинула 52-річна військова та медикиня з Краматорська на Донеччині Ольга Новикова.

Про це повідомили в Краматорській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про захисницю

Повідомляється, що вона працювала завідувачкою стоматологічного відділення №1 КНП "Міська лікарня № 2".

У 2024 році Ольга Миколаївна стала на захист України.

Загинула під час евакуації поранених з поля бою - ворожий дрон влучив в автівку, обірвавши її життя.

Залишилися троє синів

Зазначається, що в жінки залишилися троє синів.

"Пані Ольга - донька Миколи Крупченка, директора 22 школи, чиїм імʼям нині названо заклад освіти. Захисниці мало б виповнитися 53 роки. Краматорська міська рада приєднується до слів співчуття родині, близьким, друзям і колегам загиблої. Світла пам’ять, вічна шана та вдячність Героїні", - йдеться в повідомленні.

