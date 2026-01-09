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На фронті загинув бойовий медик та альпініст Володимир Василишин (Веселий). ФОТО

5 січня на Запорізькому напрямку загинув український альпініст, рятувальник, гід та бойовий медик ЗСУ Володимир Василишин.

Про це повідомили в Федерації альпінізму і скелелазіння України, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про полеглого?

5 січня Володимир зареєструвався для участі в Чемпіонаті України зі скі-альпінізму. Через кілька днів мали б відбутися змагання, і захисник вперше хотів стати учасником саме в цій дисципліні. Проте 5 січня, коли Володимир подав заявку, його командир повідомив про загибель медика.

  • Василишин мав позивний "Веселий" і був у складі 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Чоловіку було 33 роки.

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На фронті загинув бойовий медик та альпініст Володимир Василишин

Василишин хотів піднятися на гору Манаслу

Керуючий справами Яремчанської міської ради Василь Озорович у коментарі "Суспільному" Івано-Франківськ розповів, що до війська альпініст мобілізувався на початку повномасштабної війни.

"Володимир був щирим, добрим й позитивним — мав позивний "Веселий". Дуже любив гори — піднявся не на одну вершину. Кілька років тому одружився, але не зміг сидіти вдома й пішов захищати рідну землю від російських окупантів", - розповів Озорович.

Друг Володимира та альпініст Тарас Поздній зазначив, що Василишин був людиною дій, постійно наповнений доброю енергією та усміхнений. У мирному житті захисник водив групи людей у гори. За його словами, ціллю захисника було піднятися на 8-тисячник Манаслу –– це гора у Непалі, восьма за висотою вершина світу.

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На фронті загинув бойовий медик та альпініст Володимир Василишин

"Вова пішов до лав ЗСУ в ролі бойового медика. Він постійно удосконалював свої знання і постійно хотів діяти. Навіть коли його частина була на відведенні, шукав варіанти як бути корисним ближче до фронту та рятувати побратимів. І з колективом він вивіз та врятував не один десяток бійців.

Вова, як ніхто вмів жити та любив це життя. Навіть поблизу фронту він продовжував бігати кроси та підтримувати форму. А за можливості - брав участь у трейлових забігах і показував дуже хороші результати", - розповів Поздній.

Прощання із захисником відбудеться сьогодні, 9 січня, у його рідному місті Яремче.

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На фронті загинув бойовий медик та альпініст Володимир Василишин
На фронті загинув бойовий медик та альпініст Володимир Василишин

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