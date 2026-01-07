Боєць спецпідрозділу "КОРД" Микола Кузьомко загинув, захищаючи Україну, на Донеччині. ФОТО
На Донеччині загинув боєць спецпідрозділу "КОРД" поліції Хмельниччини Микола Кузьомко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій "Корпусу оперативно-раптової дії" Національної поліції України.
Що про загиблого відомо?
"Тепер Миколі назавжди 30… старший лейтенант поліції загинув 6 січня, в м. Костянтинівка Донецької області, потрапивши під ураження ворожого дрона", - йдеться у повідомленні.
У 2015-2016 рр. він проходив службу в Збройних Силах України. До лав Нацполіції приєднався у 2017-му і почав працювати патрульним у рідній Шепетівці.
Після повномасштабного вторгнення, коли почали формуватися добровольчі батальйони поліції, одразу вступив до лав зведеного загону "Захід". Протягом 8-ми місяців поліцейський перебував у вогнищі війни.
Після ротації Микола повернувся до служби в Шепетівці, а у 2025-му здійснив свою мрію - вступив до лав спецпідрозділу "КОРД".
За бійцем закріпився позивний Шустрий - він завжди швидко і якісно виконував поставлені завдання, на Миколу завжди можна було покластися в найскладніших ситуаціях.
Родина
У поліцейського залишилась дружина, батьки, рідні брат та сестра.
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