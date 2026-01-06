Із військовослужбовицею УДА Ланою Чорногорською (Саті) попрощалися в Києві. ФОТОрепортаж

6 січня у Києві на території крематорію Байкового кладовища відбулося прощання з військовослужбовицею Української добровольчої армії Ланою Чорногорською (позивний Саті), яка загинула на фронті 1 січня.

Про це повідомила кореспондентка hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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Прощання з Ланою Чорногорською відбулося 6 січня на Байковому кладовищі у Києві.

Раніше про загибель військовослужбовиці повідомили у Службі безпілотної авіації УДА. Там зазначили, що Лана Чорногорська пройшла шлях від волонтерки до операторки БпЛА та штурмана.

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У підрозділі наголосили, що вона була не лише військовою, а й культурною діячкою та активісткою з активною життєвою позицією. Побратими називають її "відданим воїном, ідейною людиною та справжньою подругою".

Лана Чорногорська загинула 1 січня внаслідок влучання ворожого безпілотника на Південному напрямку. У Службі безпілотної авіації УДА зазначили, що для підрозділу її загибель стала великою втратою.

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