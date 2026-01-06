С военнослужащей УДА Ланой Черногорской (Сати) простились в Киеве. ФОТОрепортаж

6 января в Киеве на территории крематория Байкового кладбища состоялись похороны военнослужащей Украинской добровольческой армии Ланы Черногорской (позывной Сати), которая погибла на фронте 1 января.

Об этом сообщила корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Прощание с Ланой Черногорской состоялось 6 января на Байковом кладбище в Киеве.

Ранее о гибели военнослужащей сообщили в Службе беспилотной авиации УДА. Там отметили, что Лана Черногорская прошла путь от волонтера до оператора БПЛА и штурмана.

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В подразделении подчеркнули, что она была не только военной, но и культурным деятелем и активисткой с активной жизненной позицией. Сослуживцы называют ее "преданным воином, идейным человеком и настоящей подругой".

Лана Черногорская погибла 1 января в результате попадания вражеского беспилотника на южном направлении. В Службе беспилотной авиации УДА отметили, что для подразделения ее гибель стала большой потерей.

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