Защищая Украину, погиб постановщик Нового канала Юрий Мигашко

Погиб Юрий Мигашко

В боях за Украину на Сумском направлении погиб постановщик и декоратор Нового канала Юрий Мигашко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новый канал и компания Starlight Production.

Известно, что Юрий Мигашко около 10 лет работал постановщиком Нового канала и декоратором-постановщиком проектов телеканалов медиагруппы Starlight Production.

"Чрезвычайно болезненная утрата. Искренне соболезнуем семье и всем близким, друзьям, коллегам Юрия. Вечная память и вечная слава Герою!" - говорится в сообщении телеканала.

Юрий Мигашко присоединился к силам Обороны Украины в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

По информации Института массовой информации, Мигашко стал 123-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Вічна Пам'ять.
05.01.2026 13:44 Ответить
Вічна Пам'ять.

А квартальна сволота жирує та веселится під час війни. Який пфп такий і прихід. Так, ********?
05.01.2026 13:47 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Юрія😪😪😪
05.01.2026 13:49 Ответить
Світла і вічна пам'ять ! Дякуємо за мужність, та наш захист !
05.01.2026 13:57 Ответить
На жаль гинуть кращі... Царство небесне Герою... А з кварталу хоть хтось поранення отримав?
05.01.2026 14:06 Ответить
Вічна Пам'ять Герою! Ганьба ухилянтам і їхнім поплічникам! Якщо кацапи переможуть-винищені будуть усі.
05.01.2026 14:13 Ответить
 
 