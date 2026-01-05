Защищая Украину, погиб постановщик Нового канала Юрий Мигашко
В боях за Украину на Сумском направлении погиб постановщик и декоратор Нового канала Юрий Мигашко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Новый канал и компания Starlight Production.
Известно, что Юрий Мигашко около 10 лет работал постановщиком Нового канала и декоратором-постановщиком проектов телеканалов медиагруппы Starlight Production.
"Чрезвычайно болезненная утрата. Искренне соболезнуем семье и всем близким, друзьям, коллегам Юрия. Вечная память и вечная слава Герою!" - говорится в сообщении телеканала.
Юрий Мигашко присоединился к силам Обороны Украины в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.
По информации Института массовой информации, Мигашко стал 123-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.
