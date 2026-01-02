На фронті загинула військовослужбовиця УДА Лана Чорногорська (Саті)

1 січня внаслідок влучання ворожого безпілотника на Південному напрямку загинула військовослужбовиця Української добровольчої армії (УДА) Лана "Саті" Чорногорська.

Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпілотної авіації УДА, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лана була операторкою дронів

У підрозділі зазначили, що "Саті" була "відданим воїном, ідейною людиною та справжньою подругою", яка поєднувала військову службу з мистецькою та культурною діяльністю.

Вона займалася підготовкою безпілотників, керувала ними у бойових умовах і виконувала функції штурмана різник БПЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на фронті загинув командир взводу Микола Шевченко. ФОТО

Більше про полеглу захисницю

До служби Лана була журналісткою харківського медіа "Люк", активісткою та мисткинею.

Лана Чорногорська долучилася до війська у 2024 році. Про свої рішення та службу вона розповідала у подкасті "Вона. Війна" на Радіо "Накипіло".

У розмові пояснювала, що після початку повномасштабного вторгнення спершу волонтерила, а потім вирішила приєднатися до війська, ретельно обдумавши цей крок і пройшовши курси підготовки.

Інформацію про поховання Лани "Саті" Чорногорської підрозділ оголосить згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бою за Україну загинув український режисер та журналіст Костянтин Штифурак. ФОТО