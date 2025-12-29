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Захищаючи Україну, на фронті загинув командир взводу Микола Шевченко. ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув військовий Микола Шевченко.
Про це повідомив у фейсбуку його бойовий товариш Геннадій Бутенко, інформує Цензор.НЕТ.
Що про загиблого відомо?
"Ми прийшли в один день 24 лютого в 98 батальйон ТрО "Азов". До повномасштабного вторгнення разом займалися проєктом Спортліга АТО. Я пішов в тройку, а він залишився в 98-му. З часом пройшов навчання за кордоном і став комбатом 111 бригади ТрО. Україна втратила дуже порядну людину і військового офіцера нової формації. Абсолютно про нього, що гинуть найкращі. Вічна пам’ять друже, вірю, що колись зустрінемось на небесах. Честь", - йдеться у повідомленні.
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