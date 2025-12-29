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Защищая Украину, на фронте погиб командир взвода Николай Шевченко. ФОТО
Защищая Украину, на фронте погиб военный Николай Шевченко.
Об этом сообщил в Facebook его боевой товарищ Геннадий Бутенко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о погибшем?
"Мы пришли в один день 24 февраля в 98 батальон ТрО "Азов". До полномасштабного вторжения вместе занимались проектом Спортлига АТО. Я ушел в тройку, а он остался в 98-м. Со временем прошел обучение за границей и стал комбатом 111 бригады ТрО. Украина потеряла очень порядочного человека и военного офицера нового поколения. Абсолютно о нем, что гибнут лучшие. Вечная память, друг, верю, что когда-нибудь встретимся на небесах. Честь", - говорится в сообщении.
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