У бою за Україну загинув український режисер та журналіст Костянтин Штифурак. ФОТО
На фронті загинув журналіст і режисер, випускник історичного факультету Вінницького педуніверситету, командир відділення БпЛА Костянтин Штифурак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
"Колектив Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського університету з глибоким сумом сповіщає про загибель Костянтина Штифурака - випускника історичного факультету, сина доцента кафедри психології та соціальної роботи Володимира Штифурака", - йдеться в повідомленні.
Костянтин Штифурак проходив військову службу як командир відділення БПЛА (позивний Режисер), сумлінно та відповідально виконуючи бойові завдання на лінії бойових зіткнень.
"У мирному житті Костянтин був журналістом і режисером. З перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну він свідомо став на захист Батьківщини та до останнього залишався в строю, демонструючи мужність, стійкість, відповідальність і вірність Україні", - розповіли в університеті.
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