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Новини Втрати України
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У бою за Україну загинув український режисер та журналіст Костянтин Штифурак. ФОТО

Втрата для України: загинув Костянтин Штифурак, позивний "Режисер"

На фронті загинув журналіст і режисер, випускник історичного факультету Вінницького педуніверситету, командир відділення БпЛА Костянтин Штифурак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

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"Колектив Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського університету з глибоким сумом сповіщає про загибель Костянтина Штифурака - випускника історичного факультету, сина доцента кафедри психології та соціальної роботи Володимира Штифурака", - йдеться в повідомленні.

Костянтин Штифурак проходив військову службу як командир відділення БПЛА (позивний Режисер), сумлінно та відповідально виконуючи бойові завдання на лінії бойових зіткнень.

Втрата для України: загинув Костянтин Штифурак, позивний "Режисер"

"У мирному житті Костянтин був журналістом і режисером. З перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну він свідомо став на захист Батьківщини та до останнього залишався в строю, демонструючи мужність, стійкість, відповідальність і вірність Україні", - розповіли в університеті.

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