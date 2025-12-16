В бою за Украину погиб украинский режиссер и журналист Константин Штифурак. ФОТО
На фронте погиб журналист и режиссер, выпускник исторического факультета Винницкого педуниверситета, командир отделения БПЛА Константин Штифурак.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского.
"Коллектив Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского с глубокой скорбью сообщает о гибели Константина Штифурака - выпускника исторического факультета, сына доцента кафедры психологии и социальной работы Владимира Штифурака", - говорится в сообщении.
Константин Штифурак проходил военную службу в качестве командира отделения БПЛА (позывной "Режиссер"), добросовестно и ответственно выполняя боевые задачи на линии боевых столкновений.
"В мирной жизни Константин был журналистом и режиссером. С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину он сознательно встал на защиту Родины и до последнего оставался в строю, демонстрируя мужество, стойкость, ответственность и верность Украине", - рассказали в университете.
