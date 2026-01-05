Захищаючи Україну, загинув постановник Нового каналу Юрій Мігашко
У боях за Україну на Сумському напрямку загинув постановник і декоратор Нового каналу Юрій Мігашко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новий канал та компанія Starlight Production.
Завчається, що Юрій Мігашко близько 10 років працював постановником Нового каналу та декоратором-постановником проєктів телеканалів медіагрупи Starlight Production.
"Надзвичайно болюча втрата. Щиро співчуваємо сімʼї та всім близькими, друзями, колегами Юрія. Вічна памʼять і вічна слава Герою!", — йдеться у повідомленні телеканалу.
Юрій Мігашко долучився до сил Оборони України на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.
За інформацією Інституту масової інформації, Мігашко став 123-м медійником, який загинув внаслідок російської агресії проти України.
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А квартальна сволота жирує та веселится під час війни. Який пфп такий і прихід. Так, ********?