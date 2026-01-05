УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16439 відвідувачів онлайн
Новини Втрати України
4 441 14

Захищаючи Україну, загинув постановник Нового каналу Юрій Мігашко

Загинув Юрій Мігашко

У боях за Україну на Сумському напрямку загинув постановник і декоратор Нового каналу Юрій Мігашко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новий канал та компанія Starlight Production.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Завчається, що Юрій Мігашко близько 10 років працював постановником Нового каналу та декоратором-постановником проєктів телеканалів медіагрупи Starlight Production.

"Надзвичайно болюча втрата. Щиро співчуваємо сімʼї та всім близькими, друзями, колегами Юрія. Вічна памʼять і вічна слава Герою!", — йдеться у повідомленні телеканалу.

Юрій Мігашко долучився до сил Оборони України на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.

За інформацією Інституту масової інформації, Мігашко став 123-м медійником, який загинув внаслідок російської агресії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті загинула військовослужбовиця УДА Лана Чорногорська (Саті)

Автор: 

Новий канал (5) телебачення (1166) втрати (4719)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Вічна Пам'ять.
показати весь коментар
05.01.2026 13:44 Відповісти
+20
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Юрія😪😪😪
показати весь коментар
05.01.2026 13:49 Відповісти
+14
Вічна Пам'ять.

А квартальна сволота жирує та веселится під час війни. Який пфп такий і прихід. Так, ********?
показати весь коментар
05.01.2026 13:47 Відповісти

Завантаження...

 
 