Захищаючи Україну, загинув постановник Нового каналу Юрій Мігашко

У боях за Україну на Сумському напрямку загинув постановник і декоратор Нового каналу Юрій Мігашко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Новий канал та компанія Starlight Production.

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Завчається, що Юрій Мігашко близько 10 років працював постановником Нового каналу та декоратором-постановником проєктів телеканалів медіагрупи Starlight Production.

"Надзвичайно болюча втрата. Щиро співчуваємо сімʼї та всім близькими, друзями, колегами Юрія. Вічна памʼять і вічна слава Герою!", — йдеться у повідомленні телеканалу.

Юрій Мігашко долучився до сил Оборони України на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.

За інформацією Інституту масової інформації, Мігашко став 123-м медійником, який загинув внаслідок російської агресії проти України.

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