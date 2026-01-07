РУС
2 824 7

Боец спецподразделения "КОРД" Николай Кузьомко погиб, защищая Украину, на Донетчине. ФОТО

Погиб полицейский

В Донецкой области погиб боец спецподразделения "КОРД" полиции Хмельницкой области Николай Кузьомко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины.

Что известно о погибшем?

Николай Кузьомко

"Теперь Николаю навсегда 30... старший лейтенант полиции погиб 6 января в г. Константиновка Донецкой области, попав под удар вражеского дрона", - говорится в сообщении.

В 2015-2016 гг. он проходил службу в Вооруженных Силах Украины. В ряды Нацполиции вступил в 2017 году и начал работать патрульным в родной Шепетовке.

После полномасштабного вторжения, когда начали формироваться добровольческие батальоны полиции, сразу вступил в ряды сводного отряда "Запад". В течение 8 месяцев полицейский находился в очаге войны.

После ротации Николай вернулся к службе в Шепетовке, а в 2025 году осуществил свою мечту - вступил в ряды спецподразделения "КОРД".

За бойцом закрепился позывной "Шустрый" — он всегда быстро и качественно выполнял поставленные задачи, на Николая всегда можно было положиться в самых сложных ситуациях.

Семья

У полицейского остались жена, родители, родные брат и сестра.

Царство Небесне Герою!
Вічна пам,ять Герою співчуття родині
😢
Герою України Воїну Миколі Слава !!! 🙏 🇺🇦
Царство небесне і вічна пам'ять.
Справжніх поліцейських мало,ми втрачаємо кращих,та достойних керувати та створювати справжню поліцію.
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
