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Новини Фото Втрати України
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Захищаючи Україну, на фронті загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв. ВІДЕО+ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв.

Про це пише у фейсбуку волонтерка Ірина Царюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Загибель воїна

"Вчора стало відомо, що цей красивий юнак загинув, захищаючи Україну", - пише волонтерка.

Тимофій Ануфрієв
Тимофій Ануфрієв

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Інтерв’ю з Ануфрієвим

Вона також нагадала, що на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тимофій Ануфрієв (син відомого художника Сергія Ануфрієва) був звичайним студентом із Санкт-Петербурга, однак згодом ухвалив сміливе рішення і понад рік воював за Україну в лавах РДК. Знімальна група The Insider зустрічалась із ним у Києві. Про те, чому він ухвалив це рішення, про війну і смерть Тимофій розповідав у фільмі The Insider.

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Автор: 

війна (1670) втрати (4719) РДК (76)
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Топ коментарі
+33
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07.01.2026 10:23 Відповісти
+30
🖤Через старого ідіота ***** гинуть найкращі молоді люди🖤
Приберить хто-нeбудь ***** з нашої планети
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07.01.2026 10:38 Відповісти
+28
Честь...
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07.01.2026 10:43 Відповісти

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