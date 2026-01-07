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Захищаючи Україну, на фронті загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв. ВІДЕО+ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв.
Про це пише у фейсбуку волонтерка Ірина Царюк, інформує Цензор.НЕТ.
Загибель воїна
"Вчора стало відомо, що цей красивий юнак загинув, захищаючи Україну", - пише волонтерка.
Інтерв’ю з Ануфрієвим
Вона також нагадала, що на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тимофій Ануфрієв (син відомого художника Сергія Ануфрієва) був звичайним студентом із Санкт-Петербурга, однак згодом ухвалив сміливе рішення і понад рік воював за Україну в лавах РДК. Знімальна група The Insider зустрічалась із ним у Києві. Про те, чому він ухвалив це рішення, про війну і смерть Тимофій розповідав у фільмі The Insider.
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