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Защищая Украину, на фронте погиб боец РДК Тимофей Ануфриев. ВИДЕО+ФОТО
Защищая Украину, на фронте погиб боец РДК Тимофей Ануфриев.
Об этом пишет в Facebook волонтер Ирина Царюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Гибель воина
"Вчера стало известно, что этот красивый юноша погиб, защищая Украину", - пишет волонтер.
Интервью с Ануфриевым
Она также напомнила, что на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину Тимофей Ануфриев (сын известного художника Сергея Ануфриева) был обычным студентом из Санкт-Петербурга, однако впоследствии принял смелое решение и более года воевал за Украину в рядах РДК. Съемочная группа The Insider встречалась с ним в Киеве. О том, почему он принял это решение, о войне и смерти Тимофей рассказывал в фильме The Insider.
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