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Новости Фото Потери Украины
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Защищая Украину, на фронте погиб боец РДК Тимофей Ануфриев. ВИДЕО+ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб боец РДК Тимофей Ануфриев.

Об этом пишет в Facebook волонтер Ирина Царюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Гибель воина

"Вчера стало известно, что этот красивый юноша погиб, защищая Украину", - пишет волонтер.

Тимофей Ануфриев
Тимофей Ануфриев

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Интервью с Ануфриевым

Она также напомнила, что на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину Тимофей Ануфриев (сын известного художника Сергея Ануфриева) был обычным студентом из Санкт-Петербурга, однако впоследствии принял смелое решение и более года воевал за Украину в рядах РДК. Съемочная группа The Insider встречалась с ним в Киеве. О том, почему он принял это решение, о войне и смерти Тимофей рассказывал в фильме The Insider.

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война (1569) потери (4699) РДК (70)
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Топ комментарии
+33
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07.01.2026 10:23 Ответить
+30
🖤Через старого ідіота ***** гинуть найкращі молоді люди🖤
Приберить хто-нeбудь ***** з нашої планети
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07.01.2026 10:38 Ответить
+28
Честь...
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07.01.2026 10:43 Ответить

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