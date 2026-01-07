Защищая Украину, на фронте погиб боец РДК Тимофей Ануфриев. ВИДЕО+ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб боец РДК Тимофей Ануфриев.

Об этом пишет в Facebook волонтер Ирина Царюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гибель воина

"Вчера стало известно, что этот красивый юноша погиб, защищая Украину", - пишет волонтер.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Командира РДК Капустина повторно объявили в розыск в России

Интервью с Ануфриевым

Она также напомнила, что на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину Тимофей Ануфриев (сын известного художника Сергея Ануфриева) был обычным студентом из Санкт-Петербурга, однако впоследствии принял смелое решение и более года воевал за Украину в рядах РДК. Съемочная группа The Insider встречалась с ним в Киеве. О том, почему он принял это решение, о войне и смерти Тимофей рассказывал в фильме The Insider.

Читайте также: Российский оппозиционер Волков радовался "смерти" Капустина и набросился с оскорблениями на Буданова: его могут выдворить из Литвы